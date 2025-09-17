Etulinjassa paniikki uudesta motista – ”Olemme kuoleman partaalla”

Ukrainalaiset pyrkivät saartamaan Venäjän joukot Pohjois-Ukrainan Sumyn alueella sijaitsevassa Oleksijivkassa.
– Sitä voidaan kutsua vaikka operatiiviseksi saarroksi. Mutta kaverit ovat siellä jo kuoleman partaalla, väittää Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja Severnnyi Telegram-kanavallaan.
Hänen mukaansa Venäjän joukot todennäköisesti vetäytyvät pian Oleksijivkasta ottaen erityisesti huomioon vasta saapuneiden vahvistusten heikon laadun.
Severnnyi kertoo Venäjän sodanjohdon lähettävän Oleksijivkaan vahvistuksia estääkseen hyökkääjän joukkojen täydellisen saarron.
Hänen mielestään on epärealistista olettaa, että Venäjän joukot voisivat pitää Oleksijivkan hallussaan. Tästä huolimatta joukkoja käytetään erittäin kuluttaviin hyökkäyksiin, jotta voidaan ylläpitää vaikutelmaa operatiivisesta vakaudesta Sumyn alueella.
Venäjän joukot jatkavat hyökkäysoperaatioitaan Pohjois-Sumyn alueella, mutta eivät ole edenneet, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.