Venäjä julisti toimittajan ja hänen perheensä äärijärjestöksi

Pietarissa Oktbjarskin piirin tuomioistuin on julistanut Alexander ja Lidia Nevrozovin kiellettäväksi äärijärjestöksi ja määrännyt heidän omaisuutensa takavarikoitaviksi.

Asiasta kertovat itsenäinen The Insider sekä Pietarin syyttäjänlaitoksen viestintä. Insiderin mukaan kerta on ensimmäinen, kun perhe tai pariskunta luokitellaan äärijärjestöksi.

Alexander Nevrozov on 1990-luvun alun julkkis, joka nousi kulttimaineeseen tv-ohjelmallaan 600 sekuntia jossa kritisoi vallanpitäjiä. Hänen Youtube-kanavallaan on lähes kaksi miljoonaa tilaajaa. Nevrozov on kritisoinut Venäjän ”erikoisoperaatiota” eli hyökkäystä Ukrainaan armotta.

Ilta-Sanomat haastatteli Nevrozovia viime vuonna. Tuolloin mies kertoi asuvansa nykyään Italiassa. Hän jätti palaamatta Venäjälle lähdettyään maaliskuussa 2022 Israeliin esiintymismatkalle. Vuoden 2023 alussa venäläinen tuomioistuin langetti hänelle kahdeksan vuoden vankeustuomion ”valeuutisista” ja varsinkin Venäjän Mariupolissa aiheuttamien pommitustuhojen kuvailemisesta.

The Insiderille puhuneen asianajaja Aleksei Prjanišnikovin mukaan kertoo, että pariskunnan omistuksessa on kolme tonttia, ei muuta. Oikeus määräsi takavarikoitavaksi myös asunnon, mutta Prjanišnikovin mukaan sen omistaa siinä asuva Lidia Nevrozovin äiti.

Alexander Nevrozov kommentoi itsensä ja perheensä äärijärjestöksi julistamista Telegram-kanavallaan. Nevrozovin mukaan häntä yritettiin kiristää tarjoamalla tuomioistuimesta mieluisampi ratkaisu, jos mies suostuisi muokkaamaan suhtautumistaan sotaan, Ukrainaan ja ”Kremlin hyypiöön”.

– Vapaus on kallista. Mutta mikään hinta ei voi olla liian kova, Nevrozov totesi ja kertoi, että virallisesti äärijärjestöksi julistaminen joutui siitä, että hän lahjoitti Ukrainan asevoimille kaksi ambulanssia.