Venäjä jakanut Pohjois-Korean sotilaille peitehenkilöllisyyksiä

Ukraina on onnistunut ottamaan joitakin Pohjois-Korean sotilaita sotavangeiksi.

Wienin yliopiston luennoitsija, tutkija Anton Shekhovtsovin mukaan vangitseminen on ollut haastavaa, koska pohjoiskorealaisia ja venäläisiä on ilmeisesti neuvottu tappamaan haavoittuneet Pohjois-Korean sotilaat, jotta he eivät joudu ukrainalaisten käsiin. Äskettäin kuitenkin kaksi sotilasta saatiin jälleen vangittua.

Shekhovtsov kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että molemmille sotilaille oli annettu venäläinen peitehenkilöllisyys.

– Molemmilla henkilöillä oli Venäjän asepalveluskortti, jonka mukaan he olivat syntyneet Tuvan tasavallassa, joka kuuluu Venäjän federaatioon. Venäjän hallinnosta riippumattoman tiedotusvälineet raportoivat myös, että Venäjän viranomaiset ovat siirtäneet oikeita Tuvan kansalaisten henkilöllisyyksiä Pohjois-Korean sotilaille.

Tämä on Shekhovtsovin mukaan ymmärrettävää, koska Tuvan asukkaat muistuttavat ulkoisesti pohjoiskorealaisia.

Capturing POWs has proven challenging as North Koreans and Russians alike are apparently instructed to kill wounded NK soldiers to prevent them from falling into Ukrainian hands. Yet recently Ukrainians have successfully captured two NK soldiers alive. 2/9 pic.twitter.com/GKUKzqxez9

