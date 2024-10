Venäjä ja Ukraina yrittävät taas salaisia neuvotteluja Qatarin avulla

Venäjä ja Ukraina neuvottelevat salaa iskujen lopettamisesta toistensa energiainfrastruktuuriin. Neuvottelujen välittäjänä toimii Qatar, kertoo Financial Times (FT).

Neuvotteluja käytiin jo kesällä ja ne olivat lähellä päästä lopputulokseen, mutta Ukrainan hyökättyä Venäjän puolelle Kurskiin Venäjä käytti hyökkäystä tekosyynä neuvottelujen lopettamiseksi. Kursk on oblasti Ukrainan ja Venäjän rajalla Ukrainasta pohjoiseen, ei energiainfrastruktuuria.

Nyt neuvotteluja on jatkettu. Mikäli ne johtaisivat sopimukseen, se olisi merkittävin mutta toistaiseksi myös ainoa de-eskalaation merkki sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.

FT:n uutista lainaava Ukrainska Pravda kuvailee, että Venäjä tuskin kuitenkaan suostuu sopimukseen ennen kuin Ukraina suostuu vetäytymään Kurskista. Venäjällä on käynnissä Kurskissa vastahyökkäys, jossa se on osin onnistunut, sillä Ukraina on menettänyt valtaamiaan alueita. Vetäytynyt se ei kuitenkaan ole. Venäjän on arvioitu pyrkivän hyödyntämään Pohjois-Koreasta joukkoihinsa saamiaan sotilaita juuri Kurskissa.

Ukrainan energiantuotantokapasiteetista on tuhoutunut Venäjän iskuissa ainakin puolet. Kansainvälinen yhteisö on kesästä alkaen yhä kiihtyvämmin osoittanut huolensa ukrainalaisten sähkön ja lämmönsaannin turvaamisesta tulevan talven lähestyessä.

FT:n mukaan ukrainalainen virkamies kertoi lehdelle nimettömänä, että Ukraina aikoo kuitenkin jatkaa venäläisiin energiakohteisiin kuten öljynjalostamoihin iskemistä Venäjää painostaakseen.

Aiemmin lokakuussa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kokeili pehmeämpää viestiä: hän sanoi, että jos Venäjä lopettaisi ilmaiskut Ukrainan siviilikäytössä olevaa energia- ja elintarvikeinfrastruktuuria vastaan, päästäisiin sodan aggressiivisimmasta vaiheesta lähemmäs kohti varsinaisesta rauhasta neuvottelemista.