Venäjä iski Ukrainaan 600 droonilla ja yli 40 ohjuksella

Yön ja aamun aikana Venäjä laukaisi yli 600 droonia ja yli 40 ohjusta, mukaan lukien Kinzhal-ohjukset, Ukrainan kaupunkeihin. Kiovassa kuoli neljä ihmistä ja ainakin 40 loukkaantui eri puolilla Ukrainaa presidentti Volodymyr Zelenskyi raportoi Facebookissa.

– Venäjän massiivinen hyökkäys Ukrainaan kesti yli 12 tuntia. Raakoja iskuja, harkittua ja kohdennettua terroria tavallisia kaupunkeja vastaan. Tänä aamuna venäläis-iranilaiset Shahedit ovat jälleen taivaallamme, hän kirjoittaa.

Vihollisen iskujen pääkohteita olivat Kiova ja sen ympäristö, Zaporižžja, Hmelnytskyi, Sumy, Mykolajiv, Tšernihiv ja Odessan alueet.

-Tähän mennessä Kiovassa on raportoitu kuolleen neljä ihmistä, mukaan lukien 12-vuotias tyttö. Osanottoni kaikille perheille ja läheisille. Koko Ukrainassa tiedetään loukkaantuneen ainakin 40 ihmistä, mukaan lukien lapsia.

Zelenskyi toteaa, että tämä alhainen isku tapahtui käytännössä YK:n yleiskokousviikon päättyessä, ja juuri näin Venäjä julistaa todellisen kantansa.

– Moskova haluaa jatkaa taistelua ja tappamista, ja se ansaitsee maailman kovimman painostuksen. Kreml hyötyy tämän sodan ja terrorin jatkamisesta niin kauan kuin se ansaitsee tuloja energiasta ja operoi varjolaivastoa. Jatkamme vastaiskuja riistääksemme Venäjältä nämä tulovirrat ja pakottaaksemme sen diplomatiaan.

Zelenskyin mukaan kaikkien rauhaa haluavien on tuettava presidentti (Donald) Trumpin pyrkimyksiä ja pysäytettävä kaikki Venäjän tuonti.

– Päättäväisten toimien aika on myöhässä, ja luotamme Yhdysvaltojen, Euroopan, G7-maiden ja G20-maiden voimakkaaseen vastaukseen, hän kirjoittaa.

Ukrainan ilmavoimat sanoi ampuneensa alas 611 droonia.