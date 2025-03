Venäjä iski takaisin Kurskissa: Ukrainan joukko vaarassa joutua eristyksiin

Rintamalta tulevien tietojen perusteella Venäjän joukot ovat onnistuneet lyömään kiilaa Ukrainan joukkojen keskelle Sudzhan eteläpuolella Venäjän Kurskin alueella.

Mikäli etenemistä ei saada pysäytettyä, on vaarana, että Ukrainan joukkoja Kurskissa jää eristyksiin ja niiden huoltoyhteydet katkeavat.

Venäläisten on väitetty käyttäneen hyökkäyksessä pohjoiskorealaisia joukkoja. Tästä ei ole tullut vahvistettuja tietoja. Pohjois-Korean sotilaiden tiedetään kuitenkin taistelleen alueella jo pitkään. Ukrainan tiedustelu on kertonut aiemmin julkisuuteen, että pohjoiskorealaiset olisi vedetty pois etulinjasta kovien tappioiden takia.

Ukraina iski yllättäen maiden rajalla sijaitsevalle Venäjän Kurskin alueelle viime vuoden elokuussa ja on pitänyt osaa alueesta hallussaan siitä lähtien.

Ukrainalaisten hallitsema alue ja venäläisten yritys katkaista sillanpääasema Ukrainan miehittämän alueen eteläpäässä näkyvät yltä löytyvässä Deepstate-sivuston karttakuvassa. Jatkuvasti päivitettävää karttaa voi Verkkouutisten jututtamien ukrainalaislähteiden mukaan pitää suhteellisen luotettavana julkisena lähteenä rintaman tilanteesta.

Bad news from Kursk.

The russians have cut off most of the Ukrainian bridgehead in the Kursk region from the border, — DeepState.

The enemy managed to do this by using a significant number of servicemen of the Armed Forces of the North Korean Republic.

Currently, almost all… pic.twitter.com/3jOAv6XKpr

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 7, 2025