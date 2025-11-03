Venäjä iski kielletyllä ohjuksella – Tämä on kiistelty ”ruuvimeisseli”

Ukraina on kertonut julkisuuteen Venäjän käyttäneen 9M729-risteilyohjusta iskuihin Ukrainassa viime kuukausina.

Natossa nimellä SSC-8 Screwdriver (ruuvimeisseli) tunnettu keskimatkan maasta laukaistava ohjus voidaan varustaa tavallisella taistelukärjellä tai ydinkärjellä – minkä takia se oli kielletty sittemmin rauenneessa INF-sopimuksessa.

Iskander-järjestelmään pohjautuvan 9M729:n esittely viime vuosikymmenen puolella oli itse asiassa syy siihen, miksi Yhdysvallat vuonna 2019 vetäytyi keskipitkän kantaman ydinaseita koskevasta INF-sopimuksesta.

Kreml on väittänyt, että 9M729:n kantama on alle 500 kilometrin rajan. Juuri kantamaan Yhdysvallat kuitenkin vetosi, kun se ilmoitti, että risteilyohjus rikkoo sopimusta.

Amerikkalaisen Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen Missile Threat -sivuston mukaan 9M729-ohjus voi osua jopa 2500 kilometrin päässä oleviin kohteisiin.

IISS:n (International Institute for Strategic Studies) sotilasilmailun vanhempi tutkija Douglas Barrie arvioi, että ohjuksen kantama on todennäköisesti vähintään yli 2000 kilometriä. Barrie kertoo The War Zone –medialle pitävänsä Ukrainan väitteitä ohjuksen käytöstä uskottavina.

Hän viittaa siihen, miten Venäjä on muutenkin toiminut aseidensa kanssa.

– Heillä on ollut varastossaan jotain, mitä he ovat halunneet testata. Voi hyvin nähdä, miksi he [venäläiset] haluaisivat käyttää sitä, Barrie sanoo.

Kreml ei ole kommentoinut väitteitä 9M729-ohjuksen käytöstä. Julkisesti Venäjä myönsi ”ruuvimeisselin” olemassaolon vasta marraskuussa 2018, vaikka sen kehitystyö oli tiettävästi alkanut jo 2000-luvun puolivälissä.

Vuonna 2019 Moskova esitteli julkisesti järjestelmän osia ja antoi siitä joitakin tietoja. 9M729-ohjuksessa on kerrottu olevan parannettu ohjausjärjestelmä ja suurempi taistelukärki verrattuna vanhempaan 9M728-ohjukseen, joka tunnetaan Natossa nimellä SSC-7 Southpaw. Tätäkin ohjusta on tiettävästi käytetty iskuissa Ukrainassa.

Venäjän mukaan 9M729 on pidempi, raskaampi ja itse asiassa kantamaltaan lyhyempi kuin edeltäjänsä.

9M729:n säännöllisempi käyttö antaisi Venäjälle uuden risteilyohjusvaihtoehdon Ukrainan pommittamiseen. Tähän asti Venäjä on tukeutunut pääasiassa ilmasta laukaistaviin Kh-101-ohjuksiin sekä Kalibr-ohjuksiin, jotka voidaan laukaista laivoista ja sukellusveneistä.

9M729:n etuna on se, että se voidaan laukaista syvemmällä Venäjän alueelta, ja se on siirrettävä ja suhteellisen helppo kätkeä, mikä tekee sen torjumisesta vaikeampaa Ukrainan jo valmiiksi kuormitetulle ilmapuolustukselle.

TWZ:n mukaan on olemassa useita syitä sille, miksi Venäjä saattaa nyt käyttää 9M729-ohjusta. Sen omat Kh-101- ja Kalibr-varastot voivat vähissä. Pakotteet rajoittavat maan sotateollisuutta erityisesti korkean teknologian komponenttien osalta, joita tarvitaan tarkkuusaseissa. Siksi varastojen paikkaaminen voi olla vaikeaa. Jo olemassa olevat 9M729-ohjukset tarjoaisivat toisen vaihtoehdon täydennykseksi.

Toinen syy on viesti länsimaille. Ukraina on yrittänyt saada Yhdysvaltoja toimittamaan sille Tomahawk-risteilyohjuksia. Kuten 9M729, myös nämä olisivat maasta laukaistavia aseita, jotka pystyisivät iskemään syvälle Venäjän alueelle suurella tarkkuudella.

Poimintoja videosisällöistämme

Toisin kuin 9M729, Tomahawk ei kuitenkaan ollut kielletty INF-sopimuksessa, koska se oli tuolloin vain mereltä laukaistava ase.

Ukrainan näkökulmasta Tomahawkien saaminen lisäisi painetta Moskovaa kohtaan sodan lopettamiseksi. Kreml taas on ilmoittanut, että Tomahawkien toimittaminen Ukrainalle olisi vaarallinen eskalaatio.

9M729:n käyttö toimii myös viestinä Euroopan Nato-maille, joista useimmat ovat ohjuksen kantaman sisällä. Lisäksi presidentti Vladimir Putin voinee haluta viestiä sillä, ettei Venäjä aio taipua painostukseen sodan lopettamiseksi. Muita esimerkkejä tästä ovat olleet Venäjän viimeaikaiset Burevestnik-ohjuksen ja Poseidon-torpedon testit.