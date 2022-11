Venäjä iskenyt Ukrainassa 32000 siviilikohteeseen

Noin kolme prosenttia Venäjän tekemistä iskuista osuu sotilaskohteisiin, kertoo Ukrainan apulaissisäministeri Jevhen Jenin.

Asiasta kertoo ukrainalainen verkkolehti The Kyiv Independent.

Jeninin mukaan Venäjä on tähän mennessä iskenyt noin 32 000 siviilikohteeseen ja yli 700:aan “kriittisen infrastruktuurin kohteeseen”.

– Kuten kaikki terroristit, he (venäläiset) tähtäävät siviilikohteisiin, hän sanoi televisiossa.

Venäjä on kohdistanut iskuja Ukrainan energiajärjestelmään. Valtion energiayhtiö Ukrenergon johtajan Volodymyr Kudrytskyn mukaan kaikki maan suuret lämpö- ja vesivoimalaitokset ovat vaurioituneet jossain määrin 22. marraskuuta alkaen.

