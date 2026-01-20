Venäjä iskee uudella taktiikalla – Volodymyr Zelenskyiltä hälyttävä huomio

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo kutsuneensa koolle koordinaatioryhmän Venäjän viime yönä tekemien ohjusiskujen jälkeen. Sähkö-, lämmitys ja vesi katkesivat laajoilla alueilla maassa.

– Kaikilla Venäjän iskujen kohteeksi joutuneilla alueilla on aloitettu korjaustyöt, Zelenskyi sanoo X-päivityksessään.

Tällä hetkellä suurimmat ongelmat ovat Zelenskyin mukaan Kiovassa ja osassa sen lähialuetta sekä Harkovassa. Erikseen käsiteltiin myös Dnipron, Zaporižžjan, Sumyn ja Tšernihivin alueita sekä Odessaa. Rivnen alueella korjaustyöt ovat käynnissä.

– Ilmavoimien komentaja kertoi alustavista havainnoista vihollisen päivitetystä taktiikasta. Annoin asevoimille määräyksen ottaa välittömästi yhteyttä kumppaneihimme, ennen kaikkea Yhdysvaltoihin, ja tiedottaa heitä yksityiskohtaisesti Venäjän iskutaktiikan muutoksista ja iskujen kohdentamisesta järjestelmällisesti energiainfrastruktuuriin.

Zelenskyin mukaan Ukraina työstää myös pyyntöjään ilmatorjuntaohjuksista. Aika on ratkaisevaa jokaisen pyynnön ja toimitusketjun kohdalla, hän tähdensi.

– Tietojen mukaan ainakin osa tässä iskussa käytetyistä venäläisohjuksista on valmistettu tänä vuonna. Tämä alleviivaa jälleen sitä, kuinka tärkeää on, että Venäjään kohdistuvat globaalit pakotteet ja kriittisten komponenttien toimitusten estäminen todella toimivat, presidentti toteaa.

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha kertoo X:ssä, että iskujen seurauksena Kiovan alueella oli tuhansia koteja ilman lämmitystä ulkolämpötilan ollessa -15 astetta.

– Ukrainan kansan sitkeyttä ei voi käyttää tekosyynä sille, että sota jatkuu. Sen täytyy päättyä niin pian kuin mahdollista.

– Tarvitsemme kiireellisesti lisää energia-apua, ilmapuolustusta sekä torjuntaohjuksia, samoin kuin pakotepainetta Moskovalle, Sybiha jatkaa.

I held a special energy coordination call. All government officials involved in the recovery efforts, regional authorities, the military, and representatives of the energy sector were present. In all regions hit by Russian strikes, restoration work has already begun. I thank all… pic.twitter.com/OTi9zbyJ44 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2026

Overnight from Jan 19 to Jan 20, Russia carried out a large-scale combined air attack on Ukraine, using missiles and attack drones from multiple directions. Main axis of attack: the Kyiv region. The enemy launched:

•1 Zircon anti-ship missile

•18 Iskander-M / S-300 ballistic… pic.twitter.com/iz2VO7HslK — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 20, 2026

Thousands of houses are without heating in Kyiv at -15°C outside, following Russia’s mass strike overnight. War criminal Putin continues to wage a genocidal war against women, children, and elderly. Strikes on Kyiv, Vinnytsia, Dnipro, Odesa, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy, and… pic.twitter.com/7mooXRCWpS — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 20, 2026