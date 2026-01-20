Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän iskut jättivät laajoja alueita ilman lämmitystä. Ukrainalaislapset tekivät tehtäviä toppatakeissa. ANDRII SYBIHA / X

Venäjä iskee uudella taktiikalla – Volodymyr Zelenskyiltä hälyttävä huomio

Osa viime yön iskuissa käytetyistä venäläisohjuksista on valmistettu tänä vuonna.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo kutsuneensa koolle koordinaatioryhmän Venäjän viime yönä tekemien ohjusiskujen jälkeen. Sähkö-, lämmitys ja vesi katkesivat laajoilla alueilla maassa.

– Kaikilla Venäjän iskujen kohteeksi joutuneilla alueilla on aloitettu korjaustyöt, Zelenskyi sanoo X-päivityksessään.

Tällä hetkellä suurimmat ongelmat ovat Zelenskyin mukaan Kiovassa ja osassa sen lähialuetta sekä Harkovassa. Erikseen käsiteltiin myös Dnipron, Zaporižžjan, Sumyn ja Tšernihivin alueita sekä Odessaa. Rivnen alueella korjaustyöt ovat käynnissä.

– Ilmavoimien komentaja kertoi alustavista havainnoista vihollisen päivitetystä taktiikasta. Annoin asevoimille määräyksen ottaa välittömästi yhteyttä kumppaneihimme, ennen kaikkea Yhdysvaltoihin, ja tiedottaa heitä yksityiskohtaisesti Venäjän iskutaktiikan muutoksista ja iskujen kohdentamisesta järjestelmällisesti energiainfrastruktuuriin.

Zelenskyin mukaan Ukraina työstää myös pyyntöjään ilmatorjuntaohjuksista. Aika on ratkaisevaa jokaisen pyynnön ja toimitusketjun kohdalla, hän tähdensi.

– Tietojen mukaan ainakin osa tässä iskussa käytetyistä venäläisohjuksista on valmistettu tänä vuonna. Tämä alleviivaa jälleen sitä, kuinka tärkeää on, että Venäjään kohdistuvat globaalit pakotteet ja kriittisten komponenttien toimitusten estäminen todella toimivat, presidentti toteaa.

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha kertoo X:ssä, että iskujen seurauksena Kiovan alueella oli tuhansia koteja ilman lämmitystä ulkolämpötilan ollessa -15 astetta.

– Ukrainan kansan sitkeyttä ei voi käyttää tekosyynä sille, että sota jatkuu. Sen täytyy päättyä niin pian kuin mahdollista.

– Tarvitsemme kiireellisesti lisää energia-apua, ilmapuolustusta sekä torjuntaohjuksia, samoin kuin pakotepainetta Moskovalle, Sybiha jatkaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)