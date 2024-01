Venäjä hyökkää yhä kovemmin, myös tappiot kasvaneet

Venäjän hyökkäyksen intensiteetti on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden viikon aikana, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

– Keskeinen tekijä tässä on erittäin todennäköisesti maaperän jäätyminen, mikä mahdollistaa panssaroitujen ajoneuvojen liikkumisen maastossa, raportissa kirjoitetaan.

Ukrainan asevoimat ovat perjantaina raportoineet Venäjän hyökkäysten kasvaneen etulinjassa 27 prosenttia torstaihin verrattuna.

Venäjän kerrotaan suorittaneen perjantaina 81 ilmaiskua ja 45 raketti-iskua torstaita enemmän.

Hyökkäyksen intensiteetin kasvuun viittaa myös data viimeisen kahden viikon ajalta.

Venäjän hyökkäykset ovat voimistuneet vertailtaessa ajanjaksoa 14.–18. tammikuulta edelliseen viiden päivän jaksoon, Ukrainan asevoimista on raportoitu.

Samalla myös Venäjän kärsimät tappiot ovat kasvaneet. Näiden viiden päivän aikana Venäjän sotilasajoneuvojen menetykset kasvoivat 88 prosenttia ja venäläisten panssarivaunujen menetysten määrä 95 prosenttia.

Lisäksi venäläisten kaatuneiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 15 prosenttia.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 January 2024.

