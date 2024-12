Venäjä haluaa nuoret armeijaan – uusia sotilasleirejä ja koulutusmatkoja

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti 20. joulukuuta, että vuosi 2025 nimetään ”Isänmaan puolustajan vuodeksi”. Putin on hyväksynyt neljä määräystä, joiden tavoitteena on vahvistaa sen sotilas-isänmaallista koulutusta ja nostaa asepalveluksen arvostusta venäläisessä yhteiskunnassa.

International Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa raportissaan, että toimenpiteet ovat osa Kremlin pyrkimyksiä valmistautua pitkittyneeseen sotaponnistukseen Ukrainassa sekä mahdollisiin tuleviin konflikteihin länsimaiden kanssa.

Määräysten mukaan Venäjän hallituksen on perustettava ja kehitettävä sotilasurheiluleirien verkostoa uusien nuorten värväämiseksi armeijaan.

Lisäksi halutaan laajentaa Kremlin ”Voiton tiet” -ohjelmaa, luoda verkkoympäristö sotilaallis-isänmaallisten koulutusohjelmien organisoimiseksi ja muuttaa yksi lasten ”terveysleiri” ympärivuotiseen käyttöön.

”Avangard”-leirit, jotka yhdistävät sotilas- ja urheilukoulutusta, ovat olleet keskeisiä ukrainalaisten nuorten ”kouluttamisessa” venäläiseen kulttuuriin ja historiaan. Myös näitä leirejä ollaan ISW:n mukaan laajentamassa.

Samalla Venäjä aikoo vahvistaa nuorisojärjestöjen, kuten Yunarmijan, roolia. Näiden järjestöjen tavoitteena on militarisoida nuoria ja kasvattaa heistä isänmaallisia kansalaisia.