Venäjä etsintäkuulutti nyt Viron sisäministerin

Venäjä on antanut etsintäkuulutuksen viidestäkymmenestä Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Tšekin poliitikosta ja virkamiehestä, Viron yleisradio ERR ja EurAsia Daily.

Listalle on joutunut Viron sisäministeri Lauri Läänemets, jota syytetään toisen maailmansodan muistomerkkien tuhoamisesta ja häpäisystä. Aiemmin Venäjä on etsintäkuuluttanut samasta syystä Viron pääministeri Kaja Kallaksen ja valtiosihteeri Taimar Peterkopin.

Muistomerkkien häpäisyllä viitataan siihen, että Viro on poistanut Neuvostoliiton aikaisia muistomerkkejä julkisilta paikoilta Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.

Pääministeri Kallas kommentoi helmikuussa, että etsintäkuulutukset ovat tavanomaista venäläistä uhkailutaktiikkaa.

– Jatkamme aiempia askeleita – Ukrainan tukemista, Euroopan puolustuksen vahvistamista ja Venäjän propagandaa vastaan ​​taistelemista, Kallas sanoi Postimees -lehden mukaan.

He's making a list and checking it twice – 🇪🇪 minister of interior Lauri Läänemets joins Kaja Kallas on 🇷🇺 wanted list facing criminal charges for the removal of Soviet war memorials and symbols back in august 2022, including the infamous T-34 Soviet tank monument in Narva. pic.twitter.com/ZhDhoLEvXF

— Vootele Päi (@paivootele) March 12, 2024