Venäjä etsii ostajia varastetulle Ukrainan viljalle

Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, se on pommittanut, saartanut ja ryöstänyt Ukrainan viljantuotantokapasiteetin, joka muodostaa kymmenesosan koko maailman vehnänviennistä.

Nyt Yhdysvallat varoittaa The New York Timesin mukaan, että Venäjä yrittää hyötyä ryöstämästään viljasta myymällä varastettua vehnää kuivuudesta ja nälänhädästä kärsiville Afrikan maille.

NYT:n mukaan Yhdysvallat on varoittanut Afrikan maita Venäjän mahdollisista myyntiyrityksistä. Yhdysvallat myös epäilee, että ainakin kolme venäläistä rahtialusta on kuljettanut varastettua viljaa afrikkalaisiin satamiin.

Yhdysvaltojen varoitus on vaikeuttanut Afrikan maiden poliittista tilannetta entisestään, koska moni Afrikan valtioista kokee jo entuudestaan olevansa loukussa idän ja lännen välissä. Maiden tilanne on myös siksi hankala, että niiden on tehtävä valinta lännen liittolaisten tyytymättömyyden ja mahdollisen nälänhädän välillä.

Tutkimuslaitos HORN International Institute for Strategic Studiesin johtaja Hassan Khannenjen mukaan nälänhädästä kärsivät Afrikan maat tuskin epäröivät ostaa varastettua viljaa Venäjältä.

– Tämä ei ole heille dilemma. Afrikkalaiset eivät välitä, mistä he ruokansa saavat. Jos joku moralisoi heitä, he ovat väärässä, Khannenje sanoo NYT:lle.

– Ruoan tarve on niin kova, ettei heidän tarvitse edes keskustella siitä, hän lisää.

Yhdysvaltojen varoitukset vahvistavat Ukrainan hallituksen syytökset siitä, että Venäjä on varastanut maalta viljaa jopa 100 miljoonan dollarin arvosta helmikuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen. Ukrainan viranomaisten mukaan suurin osa viljasta on kuljetettu Venäjän hallitsemalle Krimin satamalle ja siirretty sieltä aluksille, joista osa on länsimaiden pakotteiden alaisia.