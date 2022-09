”Venäjä ei voita tätä sotaa, Venäjä romahtaa”

– Venäjä ei koskaan voita sotaa Ukrainaa vastaan, koska kaikki ukrainalaiset ovat motivoituneita puolustamaan omaa maataan, toisin kuin venäläiset, sanoi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba YK:n turvallisuusneuvoston ministeritason kokouksessa, kertoo Ukrinform.

– (Vladimir) Putin ilmoitti mobilisaatiosta, mutta se, mitä hän todella ilmoitti koko maailmalle, on hänen tappionsa. Voit kutsua aseisiin 300 000-500 000 miestä, mutta et koskaan voita tätä sotaa. Nyt jokainen ukrainalainen on ase, joka on valmis puolustamaan Ukrainaa ja YK:n peruskirjan periaatteita, Kuleba sanoi.

– Helmikuun 24. päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa vastaan joka suunnasta, kymmenentuhannet ukrainalaiset palasivat ensimmäisen vuorokauden aikana ulkomailta puolustamaan maataan. Mitä tapahtui, kun presidentti Putin ilmoitti liikekannallepanosta? Päinvastoin: kymmenet tuhannet venäläiset varasivat lentoja ulkomaille paetakseen Venäjältä, monet lennot myytiin loppuun muutamassa tunnissa, Kuleba totesi.

Hän sanoi, että Venäjä romahtaa ja kantaa täyden vastuun hyökkäysrikoksista ja sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja niitä seuranneista kansanmurhasta.