”Venäjä ei todennäköisesti koskaan onnistu miehittämään Ukrainaa”

Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi kansainvälisen avunantajakonferenssissa Kööpenhaminassa, Ukrinform raportoi.

– Mielestäni on uskomattoman tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että taistelut jatkuvat edelleen, ja että niissä menehtyy edelleen sekä viattomia siviilejä että Ukrainan sotilaita. (…) Mutta on myös niin, että Venäjä alkaa epäonnistua monilla alueilla.

– He ovat epäonnistuneet toistaiseksi, eivätkä he todennäköisesti koskaan onnistu miehittämään Ukrainaa. Heidän hyökkäyksensä on epäonnistunut ja sitä muutetaan jatkuvasti siinä määrin, että he todella keskittyvät nyt vain osiin etelässä ja idässä, pitkän matkan päässä heidän kolmipäiväisestä niin kutsutusta ”erikoisoperaatiostaan”, joka on kestänyt nyt lähes kuusi kuukautta, ja valtavia merkittäviä menetyksiä sekä kalustosta että venäläisestä henkilöstöstä, Wallace jatkoi.

Hän totesi, että kuusi kuukautta sodan alkamisen jälkeen kansainvälinen yhteisö on edelleen Ukrainan puolella sen taistelussa suvereniteettinsa palauttamiseksi.

Ministerin mukaan konferenssi oli jälleen yksi suuri menestys, joka vahvisti kansainvälisen yhteisön valmiuden vahvistaa tukeaan Ukrainalle.

Wallace korosti, että Britannia kaksinkertaistaa erittäin tarkkojen M270 MLR-järjestelmien määrän ja toimittaa niihin suuren määrän sotatarvikkeita.

Wallace puhui myös Britannian perustamasta rahastosta, jonka tavoitteena on kerätä rahaa sotatarvikkeiden hankintaan Ukrainalle, ja totesi, että Norja, Tanska ja useat muut maat ovat jo osallistuneet siihen. Jo annettu summa on lähes 500 miljoonaa euroa, josta 350 miljoonaa tuli Britanniasta.

Kokouksen aikana varoja kerättiin yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa.