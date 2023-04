Venäjä ei ole halukas rauhanneuvotteluihin

Venäjä ei vaikuta olevan halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainassa, kertoo ISW:n tuorein raportti. Venäjän mukaan syynä tähän ovat länsimaiden toimet.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi eilen tiedotustilaisuudessa, että neuvotteluja voidaan käydä vain, jos Venäjän “oikeutetut” huolet ja edut otetaan huomioon.

Lavrovin mukaan länsi on suhtautunut Venäjän huoliin “halveksuen”.

Venäjä vaikuttaa olevan huolissaan Ukrainan mahdollisesta vastahyökkäyksestä, josta on liikkunut huhuja pitkään.

Venäjän joukot ovat edenneet jonkun verran Bakhmutissa ja sen ympäristössä. Samalla Venäjä pyrkii jatkamaan puolustuksen rakentamissa sen miehittämille alueille Zaporizhiassa ja Hersonin alueella.

Ukrainan energiatuotannon tilanne vaikuttaa olevan parantumassa sekä kevään tuomien parempien sääolosuhteiden että Venäjän epäonnistumisten johdosta, kertoo Iso-Britannian tuore tiedusteluraportti.

Venäjän tavoite heikentää Ukrainan kansallista energiajärjestelmää talven aikana näyttää epäonnistuneen ja se ei näytä pyrkivän enää aktiivisesti iskemään kriittisiin infrastruktuuriin.

Venäjä on suorittanut pitkän kantaman iskuja lokakuusta 2022 lähtien, mutta laajamittaista hyökkäystä ei ole enää tapahtunut maaliskuun jälkeen.

Ukraina pyrkii edelleen hankkimaan sen energiaverkkoyhtiöille korvaavia muuntajia sekä muita kriittisiä komponentteja.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tAWpOI90dc

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HuTX7k2Vrm

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2023