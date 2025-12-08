”Venäjä ei halua rauhaa” – asiantuntija paljastaa sodan todellisen päämäärän

Yhdysvaltalainen pitkän linjan sotilasasiantuntija, tohtori Stephen Blank ei pidä todennäköisenä, että presidentti Donald Trumpin hallinnon pyrkimykset Venäjän ja Ukrainan välisen sodan lopettamiseksi voisivat johtaa pikaiseen läpimurtoon.

– Vladimir Putin esittää tavanomaiset ohjelmanumeronsa ja sanoo, että ”juurisyyt on poistettava” ja niin edelleen, Venäjä-analyysin parissa 50-vuotisen uran tehnyt Yhdysvaltain sotilasakatemian entinen professori sanoo The New Voice of Ukraine -julkaisulle antamassaan haastattelussa.

Putin yrittää hänen mukaansa ulosmitata kaikki amerikkalaisneuvottelijoiden tähän mennessä tekemät myönnytykset ja tarjoilla erilaisia taloudellisia houkuttimia Yhdysvalloille. Erityisedustaja Steve Witkoffin esittelemää ”rauhansuunnitelmaa” Venäjän diktaattori ei kuitenkaan hyväksy, koska hyökkäyssodan päämääränä on Ukrainan suvereniteetin täydellinen tuhoaminen.

– Jos siihen ei päästä neuvotteluteitse, he [venäläiset] ”taistelevat viimeiseen ukrainalaiseen asti”, kuten Putin on sanonut, Blank toteaa.

Yhdysvaltoja Moskovassa edustaneita Witkoffia ja Trumpin vävyä Jared Kushneria hän ei pidä pätevinä rauhanneuvottelijoina, vaan arvelee molempien tavoittelevan ensisijaisesti taloudellista etua. Viime aikoina taka-alalle jääneestä ulkoministeri Marco Rubiosta hänellä on myönteisempi käsitys.

– En kuitenkaan usko, että hänellä on voimaa pakottaa Putinia näiden ehtojen hyväksymiseen. Ja mikä tärkeintä, Eurooppa tai Yhdysvallat eivät aio tehdä mitään Ukrainan tukemiseksi, jos Putin kieltäytyy. Emme ole lisäämässä asetoimituksia. Euroopan maat ovat jo saavuttaneet kapasiteettinsa rajat, Blank huomauttaa.

– Euroopassa on yksittäisiä hallituksia, jotka ovat valmiita auttamaan, mutta kuten [Saksan valtakunnankansleri Otto von] Bismarck 150 vuotta sanoi, Eurooppaa ei ole olemassa muuten kuin maantieteellisessä mielessä. Puola ja Baltian maat, kuten myös Ruotsi ja Suomi, tukevat Ukrainaa niin paljon kuin voivat. Myös Britannia tukee, mutta sillä ei ole mitään tarjottavaa. Sen armeija on täysin retuperällä. Ranskan mahdollisuudet ovat rajalliset. Saksa ei ole vielä valmis. Muut maat eivät kykene tekemään mitään merkittävää, Blank toteaa.

Koska Putin ei ole antamassa periksi, lännellä ei ole Blankin mukaan oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin tehdä suunnanmuutos: varmistaa voitto Venäjästä ja kutsua Ukraina Natoon. Tämä edellyttää aseiden toimittamista Ukrainalle, Venäjälle asetettujen tiukentamista, eurooppalaisen ja amerikkalaisen puolustusteollisuuden vahvistamista sekä Ukrainan tukemista taloudellisesti ja diplomaattisesti. Tässä kaikessa Yhdysvalloilla pitäisi olla keskeinen rooli.

– Olemme nähneet, että Ukraina ei ole turvassa, ellei se ole Natossa. Ja jos se ei venäläisiä miellytä, koska he ajattelevat olevansa suurvalta ja imperiumi, ne päivät ovat ohi, ja heidän on hyväksyttävä se. Se tulee olemaan hyvin vaikeaa. Sen on kuitenkin tapahduttava heidän oman etunsa tähden, koska muuten he ovat pysyvästi sodassa kaikkien ympärillään olevien kanssa, Blank sanoo.

– Kukaan ei voi kehittää eurooppalaista turvallisuuskonseptia, joka olisi yhteensopiva Venäjän imperialistisen idean kanssa. Ei kukaan, hän kiteyttää.