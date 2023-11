Venäjä ampuu pohjoisessa ballistisen ohjuksen Norjan ja Suomen läheltä

Venäjä näyttää valmistelevan ohjuskoetta arktisella alueella.

Meriliikenteelle annettujen varoitusten perusteella ammunta suoritetaan marraskuun 29. päivän ja joulukuun 8. päivän välillä.

Hollannin Delft Universityn ohjus- ja satelliittiasiantuntija, tohtori Marco Langbroek on jakanut X-palvelussa alla näkyvän kuvan varoituksista ja niiden perusteella tehdyn karttakuvan ilmoitetuista ampuma- ja maalialueista.

Ilmoitusten perusteella ohjus ammutaan noin 3450 kilometrin päähän. Tämä kielisi asiantuntijan mukaan niin sanotusta keskimatkan ballistisesta ohjuksesta.

Ampuma-alue sijaitsee aivan Murmanskin edustalla noin 200 kilometrin päässä Norjan rajasta ja 260 kilometrin päässä Suomen rajasta.

Langbroek huomauttaa, että vastaavat varoitukset annettiiin myös tämän vuoden huhtikuussa.

Navigational Warnings have appeared that indicate #Russia is about to do a #missile test launch of something #MRBM-like in the Arctic (range about 3450 km) between 29 Nov and 8 Dec.

Areas are similar to those for April 2023.@nukestrat @planet4589 @nktpnd @wslafoy @M51_4ever pic.twitter.com/EC0zYpyPlo

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) November 27, 2023