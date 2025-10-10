Suurilla puolueilla sopu velkajarrusta

Suurimmat eduskuntapuolueet ovat sovussa sanotusta velkajarrusta. Verkkouutisten tietojen mukaan keskeisistä asioista on päästy yhteisymmärrykseen.

Velkajarrusta ei vielä ole virallisesti päätetty. Jarrun tavoitteena on pyrkiä takaamaan Suomen julkisen velan väheneminen.

Jani Mäkelän (ps.) johtama parlamentaarinen työryhmä on koolla seuraavan kerran ensi tiistaina. Tiistain kokouksessa sopu on tietojen mukaan mahdollista saada aikaiseksi. Sen jälkeen asia siirtyy puolueiden eduskuntaryhmien käsittelyyn.

Velkajarru on saanut hyväksynnän sekä SDP:ltä että keskustalta. Vihreät ja vasemmistoliitto empivät vielä kantaansa.

Aiheesta kertoi ensin Iltalehti.

Sovun sisältöä ei ole vielä kerrottu. IL:n tietojen mukaan hahmotellussa sovussa puolueet katsoisivat pidemmällä aikavälillä julkisen talouden tilannetta asettaen rahoitusasematavoitteen kahdeksan vuoden päähän. Ensivaiheessa säästötavoite eli se, kuinka paljon julkisen sektorin alijäämä voisi olla maksimissaan hallituskauden päättyessä, sovittaisiin kuitenkin ennen vaaleja neljäksi vuodeksi.

Sopuun sanotaan kuuluvan velkasuhteen aleneminen keskimäärin 0,75 prosenttiyksiköllä vuodessa. Tavoitteena on saada velkasuhde laskemaan ensin 60 prosenttiin ja sitten 40 prosenttiin.