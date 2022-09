Velan jättäminen tuleville sukupolville on moraalisesti väärin

Vasemmistopuolueet maalaavat mieluusti itsestään kuvaa nuorten puolustajina. Puheissa toistuvat kerta toisensa jälkeen samat jo latteiksi kuluneet fraasit oikeudenmukaisuudesta, inhimillisyydestä, solidaarisuudesta ja tulevaisuuden turvaamisesta.

Nykyisen hallituksen toteuttama punavihreä politiikka esitetään tietysti ainoaksi tavaksi näiden kauniiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja oikealta tulevia menomalttia vaativia äänenpainoja luonnollisesti kauhistellaan.

Tämä viesti on kiistatta mennyt läpi ainakin osalle nuorista äänestäjistä. Yliopistojen kampuksilla vasemmistolainen politiikka on kovassa huudossa, ja viime kuussa pääministeri Sanna Marin (sd.) veti Lahden torille nuoria selfiejonoon tungokseen asti.

Valitettavasti vasemmiston ylevät puheet eivät näy käytännön politiikassa. Nykyinen hallitus on päättänyt, että edes Suomea ylivelkaantumiselta suojelevat menokehykset eivät ole este kaikelle kivalle, jota äänestäjille luvataan.

Hallitus on sekä nostanut menokehyksiä, rikkonut itse asettamansa menokehykset ja nostanut menokehyksiä taas lisää. Tämä kaikki ilman huolta huomisesta tai tulevaisuudesta.

Ratkaisu jokaiseen ongelmaan on ollut sama: lisää velkaa. Vastuuton velkaantuminen alkoi jo Rinteen hallituskaudella ennen tietoakaan koronasta tai Ukrainan sodasta.

Näistä johtuvien menojen päälle velkaa on otettu muihin kohteisiin yli 11 miljardia euroa. Mistään ei tietenkään ole voitu karsia eikä julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia ole tehty nimeksikään.

Lopputuloksena on jäätävä lasku. Tällä hallituskaudella velkataakka lisääntyy lähes 50 miljardilla. Näin ollen vähintään joka kolmas euro Suomen valtion velasta on otettu neljän vuoden mittaisella hallituskaudella. Se on paljon.

Velan ottaminen on rahan lainaamista tulevilta sukupolvilta tämän päivän tarpeisiin. Budjetin alijäämä tänään tarkoittaa lisää veroja tulevaisuudessa, koska jokainen lainattu euro on maksettava takaisin korkojen kera.

Valtionlainojen korkoja tullaankin tulevina vuosina maksamaan. Hallitusta varoiteltiin korkojen noususta, mutta varoitukset kaikuivat kuuroille korville. Ensi vuodelle korkokuluja varten on budjetoitu yli 1,5 miljardia euroa.

Se on iso summa rahaa, joka on suoraan pois kaikesta muusta tärkeästä. Perspektiiviä antaa se, että 1,5 miljardia on enemmän kuin mitä valtio käyttää vuosittain poliisiin ja lukiokoulutukseen yhteensä.

Onko tulevaisuus turvattu, kun yhä suurempi osa valtion budjetista joudutaan käyttämään valtionlainojen korkokuluihin? Onko oikeudenmukaista lainata rahaa tulevilta sukupolvilta ilman, että esittää uskottavan suunnitelman siitä, kuinka budjetti saadaan taas tasapainoon?

Sellaista ei tältä hallitukselta ole kuultu – päinvastoin tuhlaamista on varoituksista huolimatta vain lisätty. Valtiovarainministeriön mukaan “julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava, eikä julkisen talouden rahoitus ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä.”

Joka vuosi tämä hallitus on tehnyt vaikeammaksi seuraavalle hallitukselle saada tasapainoista budjettia, ja huolta julkisen talouden kestävyydestä ei ole otettu vakavasti.

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 taloudellisen katsauksen mukaan valtio velkaantuu yli 8 miljardia euroa vielä vuonna 2024. Näin ei tarvitsisi olla. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet yhtä lailla Ruotsiin, mutta siellä velkasuhde on kääntymässä rajuun laskuun.

Tämä on seurausta Ruotsin hallituksen vastuullisesta ja tiukasta finanssipolitiikan linjasta sekä verouudistuksista. Ruotsissa on alennettu työn verotusta merkittävästi viime vuosikymmeninä. Huomioitavaa on myös Ruotsin työvoiman kasvu finanssikriisin jälkeen — Ruotsissa työvoima kasvaa, Suomessa ei.

Kiitos tämän vastuuttoman hallituksen, tasapainoiseen budjettiin pääseminen on yli kahdeksan miljardin euron kysymys. Minä olen ensimmäistä kertaa äänioikeutettu tulevissa kevään eduskuntavaaleissa. Aion äänestää ehdokasta, joka pitää myös meidän nuorten puolta ja huolehtii valtiontalouden kestävyydestä.