Vedenpinta on noussut useita metrejä Hersonissa, evakuoinnit käynnissä

Vedenpinta on noussut Hersonissa useita metrejä jättäen kymmeniä ihmisiä loukkuun heidän koteihinsa. Asiasta kertovat muun muassa Radio Svoboda ja Radio Free Europe/Radio Liberty.

Vedenpinnan nousu on seurausta Kahovkan padon räjäyttämisestä. Lisäksi kymmenet eläimet ovat kuolleet jäätyään tulvien alle.

Radio Svobodan sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla on nähtävissä, kuinka ihmiset pakenevat kaupungista ajamalla soutuveneellä, sillä vedennousun vuoksi kaduilla kulkeminen muilla kulkuvälineillä olisi mahdotonta.

Hersonin alueen kuvernöörin mukaan noin 1 450 ihmistä on evakutoitu Ukrainan hallitsemilta alueilta Dneprin läheltä, jossa noin 1 850 taloa on jäänyt tulvan alle.

Padon murtuminen on aiheuttanut tuhoja myös vedenjakeluun, minkä takia asukkaita kehotetaan välttämään hanaveden käyttöä sen mahdollisen saastumisen takia.

Kahovkan pato räjäytettiin tiistaina. Räjäytys on aiheuttanut mittavia tulvia laajoille alueille Ukrainassa. Ukraina on syyttänyt räjäytyksestä Venäjää.

Flood levels in Kherson on 7 June, filmed by @radiosvoboda.

The water levels have risen several meters, trapping dozens of people in their homes and killing scores of animals, with health authorities warning of possibly contaminated drinking water after the destruction. pic.twitter.com/OnmDK2GRvy

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) June 7, 2023