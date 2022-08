VATT:n ylijohtaja HS:lle: Tämä selittää sähkön hintaa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:n ylijohtaja Mikael Collan sanoo Helsingin Sanomille, että Energiavirasto on syypää sille, että suomalaiset maksavat sähkönsiirrosta korkeaa hintaa.

Collan arvostelee viraston valvontamallia siitä, että se vääristää lasketun kohtuullisen tuoton suuremmaksi, kuin sen tarvitsisi olla.

– Viraston laskentatavan takia verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton määrittelyn ja sitä kautta siirtopalvelun hinnoittelun ei voida katsoa olevan täysin kustannusvastaavaa. Se ei vastaa kustannuksia, joita yhtiöille jakeluverkkopalvelun tuottamisesta oikeasti koituu, Collan sanoo.

Valvontamalliin tehtiin muutoksia viime vuoden lopulla. Virasto kertoo muutoksen laskeneen jakeluverkkotoiminnan tuottotasoa noin 40 prosenttia vuoden alusta.

Collan luonnehtii muutoksia kosmeettisiksi. Hänen mukaansa valvontamalli edelleen nojaa laskentatapaan, joka ei kuvasta verkkoyhtiöiden toteutuneita kustannuksia läpinäkyvästi ja antaa kohtuullisen tuoton laskennassa käytetylle omaisuudelle eli sähköverkoille todellisuutta suuremman arvon.

– EU:n lainsäädännössä on sähkömarkkina-asetus, joka edellyttää, että sähköverkko­palveluiden hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa. Meillä kuitenkin on käytössä malli, joka laskee tuottoja pääomaeriin, jotka eivät vastaa investointeihin oikeasti sitoutunutta rahaa, Collan toteaa.

– Näin luodaan verkkoyhtiöille sellaisia pääomakustannuksia, jotka eivät ole todellisia, mutta jotka yhtiöiden asiakkaiden on kuitenkin maksettava.