”Vastahyökkäyksen ei ole tarkoitus viihdyttää”

Tunnettu amerikkalainen historiantutkija ja tietokirjailija Anne Applebaum huomauttaa Atlantic-lehdessä, että Ukrainan vastahyökkäykseen liittyy alueiden valtaamisen lisäksi merkittävä psykologinen puoli, jonka tarkoituksena on osoittaa maan eliitille, että hyökkäyssota oli virhe, eikä Venäjä tule sitä voittamaan.

– Tätä varten he pyrkivät myös vakuuttamaan tavalliset venäläiset siitä, että he eivät ole niin turvassa kuin luulivat, että sota on lähempänä heidän kotiaan kuin he uskoivat ja että presidentti Vladimir Putin ei ole niin viisas kuin he kuvittelivat, Applebaum kirjoittaa.

– Ja ukrainalaisten on tehtävä tämä kaikki ilman täysimittaista hyökkäystä Venäjälle, ilman Moskovan miehittämistä ja ilman Venäjän näyttävää antautumista Punaisella torilla.

Applebaumin mukaan venäläisiä toimii kuitenkin osana tätä psykologista operaatiota. Tällä lauseella hän viittaa Ukrainan puolella taisteleviin venäläiskapinallisiin, jotka ovat toteuttaneet operaatioita Venäjän rajojen sisäpuolella, muun muassa Belgorodissa.

– Jo pelkällä olemassaolollaan he todistavat, että apatia ei ole pakollista, että Venäjän kansa ei ole yhtenäinen ja että kukaan ei ole turvassa vain siksi, että asuu Venäjän rajojen sisäpuolella, hän toteaa.

– Ehkä ne eivät saa ihmisiä luomaan vastarintaa ja taistelemaan Putinin hallintoa vastaan, mutta ne voivat saada ihmisiä miettimään, mitä seuraavaksi tapahtuu, hän jatkaa.

Sodan sumu muuttunut tornadoksi

Applebaumin mukaan sota on nyt tilanteessa, jossa kaikista lähteistä tuleviin raportteihin tulee suhtautua varauksella. Hän viittaa esimerkkinä Venäjän propagandaväitteisiin, joiden mukaan maan joukot olisivat tuhonneet Leopard-tankkeja. Todellisuudessa tuhotut kohteet paljastuivat leikkuupuimureiksi.

– Se, mitä näemme, ei ole vanhanaikainen ”sodan sumu”. Sen sijaan se on eräänlainen pyörremyrsky. Väitteiden ja vastaväitteiden, meemien ja vastameemien pyörre. Todelliset taistelut käydään televisioruutujen ulkopuolella ja väärennetyt taistelut taas kameran edessä, hän kirjoittaa.

Sodan sumulla kuvataan sotatoimista paljastuvien tietojen puuttumista tai niiden epämääräisyyttä.

– Ukrainan vastahyökkäys on toistaiseksi tuottanut pettymyksen televisiodraaman, lavastettujen taistelujen ja sankaritarinoiden ystäville. Niitä saattaa tulla myöhemmin, tai sitten ei. Sillä välin muistakaa, että vastahyökkäyksen todellinen tarkoitus ei ole viihdyttää teitä, hän päättää.