Vasemmistonuorten puheenjohtajaa epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessa saaneensa useita rikosilmoituksia Instagram-julkaisusta, jota on kuvailtu juutalaisvihamieliseksi.

Poliisi kertoo suorittaneensa esiselvityksen, ja sen perusteella aloitetaan esitutkinta.

Poliisi ei maininnut tiedotteessa epäillyn nimeä, mutta kyseessä on vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen. Hän herätti taannoin kohun ja paheksuntaa Instagram-julkaisullaan, jossa Vuorinen pohti, haluaako Suomi todella olla turvallinen maa israelilaisille.

Vuorinen arvosteli päivityksessä israelilaisten matkustelua Suomeen ja Rovaniemelle rakenteilla olevaa Arctic Panorama -lomakylää, jolla on hänen mukaansa kytköksiä Israeliin.

Kirjoituksessa Vuorinen myös vaikutti yleistävän tavalliset israelilaiset matkailijat sotarikollisiksi.

– Ei lomakyliä sotarikollisille, ei rauhaa sotarikollisille, ei Suomesta turvasatamaa sotarikollisille, hän julisti.

Poliisin aloittamasta esitutkinnasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

