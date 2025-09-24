Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kansanedustajan mukaan verotusta pitää alentaa. LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

”Vasemmiston veropolitiikka perustuu kateuteen”

Kansanedustajan mielestä palkasta pitäisi jäädä enemmän työntekijän käteen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan työn verotusta pitää laskea jatkossakin kautta linjan.

– Hallitus keventää veroja yli 1,5 miljardin euron edestä, ja siitä 1,2 miljardia pieni- ja keskituloisille. Ylimmät marginaaliverot alenevat 59 prosentista 52 prosenttiin, eli silloinkin rikkaimmat maksavat yli puolet lisäeurosta veroa. Alennuksia pitää jatkaa, kunnes se on alle 50 (prosenttia), kansanedustaja esittää viestipalvelu X:ssä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi keskiviikkona Keskuskauppakamarin järjestämässä veropäivässä, että ansiotuloveron keventäminen on ollut hallituksen poliittinen arvovalinta.

– Kyllä, minä puolustan tätä ratkaisua. Kireä veroprogressio on ollut kuin suoraan sosiaalidemokraatin oppikirjasta. Ylimmät tulodesiilit maksavat suurimman osan meidän ansiotuloverotuksesta, Orpo sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

Vasemmistosta marginaaliveron ylärajan alentamista on vastustettu.

– Kyse on puhtaasti siitä, että vastustetaan ihmisten menestymistä, Orpo sanoi HS:n mukaan.

Kansanedustaja Pia Kauma on samaa mieltä pääministerin kanssa.

– Vasemmiston veropolitiikka perustuu kateuteen: jos joku ansaitsee enemmän, niin siitä leijonanosa kuuluu yhteiskunnalle. Väärin! Keski- ja hyvätuloiset maksavat jo kaikki viulut. Mikä syy heillä on ylläpitää tätä kaikkea, jos se on epäreilu eikä motivoi?, hän pohtii X:ssä.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)