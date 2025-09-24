Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan työn verotusta pitää laskea jatkossakin kautta linjan.

– Hallitus keventää veroja yli 1,5 miljardin euron edestä, ja siitä 1,2 miljardia pieni- ja keskituloisille. Ylimmät marginaaliverot alenevat 59 prosentista 52 prosenttiin, eli silloinkin rikkaimmat maksavat yli puolet lisäeurosta veroa. Alennuksia pitää jatkaa, kunnes se on alle 50 (prosenttia), kansanedustaja esittää viestipalvelu X:ssä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi keskiviikkona Keskuskauppakamarin järjestämässä veropäivässä, että ansiotuloveron keventäminen on ollut hallituksen poliittinen arvovalinta.

– Kyllä, minä puolustan tätä ratkaisua. Kireä veroprogressio on ollut kuin suoraan sosiaalidemokraatin oppikirjasta. Ylimmät tulodesiilit maksavat suurimman osan meidän ansiotuloverotuksesta, Orpo sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

Vasemmistosta marginaaliveron ylärajan alentamista on vastustettu.

– Kyse on puhtaasti siitä, että vastustetaan ihmisten menestymistä, Orpo sanoi HS:n mukaan.

Kansanedustaja Pia Kauma on samaa mieltä pääministerin kanssa.

– Vasemmiston veropolitiikka perustuu kateuteen: jos joku ansaitsee enemmän, niin siitä leijonanosa kuuluu yhteiskunnalle. Väärin! Keski- ja hyvätuloiset maksavat jo kaikki viulut. Mikä syy heillä on ylläpitää tätä kaikkea, jos se on epäreilu eikä motivoi?, hän pohtii X:ssä.