”Vasemmiston karmein nuorille tekemä karhunpalvelus”

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa syntyvyyteen. Iltalehdessä alle kolmekymppinen toimittaja kertoo, miksi ei aio ”synnyttää uusia veronmaksajia Suomeen”.

Kirjoittaja toteaa kolumnissaan, että lapsihaaveiden lykkäämisen ja mahdollisesti toteutumatta jäämisen taustalla on taloudellisia syitä, kuten työllistymisen epävarmuutta ja korkeita asumiskustannuksia. Taustalla vaikuttavat myös muun muassa pelko ilmastonmuutoksesta ja sodista sekä sopivan kumppanin löytymiseen liittyvät tekijät.

– Karmein vasemmiston nuorille tekemä karhunpalvelus on se psykoottinen pelottelu, jolla osa nuorista on saatu luulemaan elämää karmean vaikeaksi. Todellisuudessa asiat ovat paremmin kuin koskaan maailmanhistoriassa, Sammallahti kommentoi X:ssä.

– Hankkikaa lapsia, älkää veronmaksajia, hän kehottaa.

Keskustelussa Sammallahti tarkentaa, että ei ole väittänyt elämän olevan ”helppoa”.

– Sanoin, että se on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, mitä se tietysti onkin. Siksi on täysin järjetöntä pelotella uusi sukupolvi henkihieveriin, hän jatkaa.