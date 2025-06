Vasemmistoliiton Mai Kivelä: Suomen on evakuoitava haavoittuneita Gazasta

Kansanedustaja Mai Kivelän (vas) mukaan Suomen tulisi evakuoida Gazassa haavoittuneita siviilejä hoitoon Suomeen.

Kivelä kertoo jättäneensä asiasta kirjallisen kysymyksen. Kansanedustajan mukaan muun muassa Norja ja 11 EU-maata evakuoivat jo palestiinalaisia potilaita.

– Israelin sotatoimet Gazassa ovat johtaneet koko ajan pahenevaan humanitaariseen kriisiin ja terveydenhuoltojärjestelmän romahtamiseen. WHO, EU-komissio ja palestiinalaishallinto ovat pyytäneet ottamaan vastaan vaikeasti haavoittuneita potilaita Gazasta, mutta Suomi ei ole edelleenkään kantanut omaa vastuutaan katastrofaalisesta tilanteesta, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut 9 000 potilaan olevan kriittisen hoidon tarpeessa Gazassa. Kivelä nostaa esille, että Gazassa on 109 vakavasti haavoittunutta lasta, joiden järjestö toivoo pääsevän hoitoon EU-maihin.

Palestiinalaishallinto on hänen mukaansa vedonnut Suomeen etenkin haavoittuneiden lasten evakuoimiseksi.

– Sittemmin Gazan humanitaarinen tilanne on entisestään pahentunut, mutta Suomi ei ole edelleenkään suostunut evakuointipyyntöihin. Julkisuustietojen mukaan ministeriö on päättänyt potilasevakuointien osalta priorisoida Ukrainan auttamista, mikä viittaa ihmishenkien arvottamiseen poliittisilla perusteilla.

– Suomella on kuitenkin halutessaan mahdollisuus evakuoida siviilejä hoitoon sekä Ukrainasta että Gazasta, ja turvata samalla riittävät terveydenhuollon resurssit. Puheet tilanteen seuraamisesta eivät enää riitä, Kivelä sanoo.