Vasemmistoliiton kansanedustaja piti eduskunnassa puheen murteella

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee Petteri Orpon (kok.) hallitusta maaseudun sivuuttamisesta.

Jokelaisen mukaan selonteko kyllä tunnistaa maaseudun ongelmat, mutta Orpon hallitus ei yritäkään ratkaista niitä vaan päinvastoin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hän piti aihetta käsittelevän vasemmistoliiton ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona. Puheesta teki erikoisen sen, että Jokelainen vahvisti sanomaansa esittämällä sen murretta puhuen.

– Selonteko puhhuu aivan oikein palavelujen saavutettavuuesta, oikeuenmukasesta siirtymästä, työllisyyestä, koulutuksesta, liikenneköyhyyestä ja ruoantuotannon tulevaisuuesta. Murheellista vain on, että samalla tämän hallituksen politiikka pahentaa ongelmia, Jokelainen sanoi.

Jokelaisen mukaan hallitus esimerkiksi leikkaa kuntien valtionrahoitusta, kiristää hyvinvointialueiden säästöjä, vähentää aluekehitysrahoitusta sekä heikentää sosiaaliturvaa. Lisäksi Jokelainen katsoo, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset kaventavat koulutusmahdollisuuksia erityisesti pienemmillä paikkakunnilla.

Poimintoja videosisällöistämme

– Nämä heikennykset ossuu ku moukari maaseuvun ihimisiin – vielä kovempaa kuin kaupungeissa, Jokelainen sanoo.

Jokelainen kiinnittää huomiota myös siihen, että Suomen kaupungit naisistuvat samalla, kun maaseutu miehistyy. Väestö on eriytymässä, kun moni suomalainen tyttö muuttaa maaseudulta kaupunkiin mahdollisuuksien perässä.

– Tämä kehitys uhkaa meijän yhteisöjen elinvoimaa. Suomen ei piä olla maa, jossa nuorten on pakko paeta maaseuvulta. Heijän on voitava halutessaan myös rakentaa sinne oma tulevaisuus. Se on meijän koko Suomen etu. Mää oon ite syntyny Kainuussa Puolangalla ja kasvanu Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla, joten tiiän hyvin, mistä tässä ilmiössä on kyse, Jokelainen sanoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Nuorten olisi mahdollista kouluttautua myös kotiseudullaan, kun siihen panostetaan. Esimerkiksi paikallinen toisen asteen opetus, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja omassa maakunnassa sijaitsevat korkeakoulut vahvistaisivat osaamista ja toisivat elinvoimaa.

– Maaseuvun ihimiset ei tarvi jäähäkseen mittään taikatemppuja. Maaseuvulla tarvitaan aivan tavallisia perusasioita. Maaseuvulla tarvitaan koulutusta, työtä ja toimeentuloa. Tarvitaan palaveluita, liikenneyhteyksiä ja toimivaa verkkoa, Jokelainen sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä niin Puolangalla kuin Punavuoressakin on voitava tulla toimeen, päästävä terveyskeskukseen ja pystyttävä elämään hyvää elämää osana itse valitsemaansa yhteisöä ja ympäristöä.