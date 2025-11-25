Verkkouutiset

Keskustan kansanedustajan mukaan työttömille voisi taata työpaikan vaikkapa hoiva-alalta. Vanhus ja kotihoidon hoitaja Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Vasemmistoliitolla ja keskustalla sama tavoite – ”sosialistipuolueiden resepti”

  • Julkaistu 25.11.2025 | 14:22
  • Päivitetty 25.11.2025 | 14:59
  • Politiikka
Lisää veroja ja velkaa, ja kaikki valtiolle töihin, kiteyttää Tere Sammallahti.
Kokoomuksen kansanedustajan Tere Sammallahden mukaan vasemmistoliitto ja keskusta ovat ”kuin kaksi marjaa”.

Hän viittaa siihen, että vasemmistoliiton tänään julkaisemassa vaihtoehtobudjetissa taattaisiin kaikille pitkäaikaistyöttömille oikeus palkkatuettuun työpaikkaan. Hintalapuksi on laskettu sata miljoonaa euroa.

Keskustan kansanedustaja Mika Riipi puolestaan esitti viime viikolla takuutyötä kaikille työkykyisille työnhakijoille. Takuutyötä voisi Riipin mukaan tehdä vaikkapa hoiva-alalla tai ympäristönhoidossa, ja siitä maksettava palkka olisi käytännössä työmarkkinoille määritelty uusi minimipalkka.

– Molemmat lupaavat takuutyötä veronmaksajien piikkiin. Eli lisää veroja ja velkaa, ja kaikki valtiolle töihin, siinä on sosialistipuolueiden resepti, Sammallahti sanoo X:ssä.

– Vassareilta tätä saattoi odottaa, mutta että kepukin vielä? Surullista, hän jatkaa.

