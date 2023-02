Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) pitää julkisten palveluiden tulevaisuuden kannalta hyvänä asiana, jos vasemmistoliitto jättäytyy ensi kaudella oppositioon.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hyökkäsi tiistaina voimakkaasti kokoomuksen talouspoliittisen ohjelman kimppuun ja ilmoitti, ettei vasemmistoliitto todennäköisesti mahdu samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa.

– Tällä kaudella yksi puolue on ollut korostuneen tyytyväinen talouspolitiikan linjaan ja se on vasemmistoliitto. Puolue on onnistunut keskustan tuella murentamaan talouskuria ja paisuttamaan velkavuorta. Suomalaisten arvostamien hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden kannalta vasemmistolaisen velkapolitiikan jatkaminen olisi tuhoisaa, Marttinen sanoo.

Hän muistuttaa, että kokoomus nojaa talouspolitiikassaan valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin asiantuntija-arvioihin julkisen talouden tasapainotustarpeesta.

– Kokoomus hyväksyy puolueettoman virkatyönä tehdyn valtiovarainministeriön suosituksen kuuden miljardin tasapainotuksesta. Mikäli joku puolue ei suositusta hyväksy, on parasta löytyä erinomaisen hyvät perustelut, miksi näin? Lisäksi olisi reilua kertoa äänestäjille, kuinka kauan velaksi eläminen sallittaisiin, Marttinen sanoo.

Hän kertoo seuranneensa hämmentyneenä vasemmistopuolueiden suhtautumista asiantuntijoiden suosituksiin.

– Lausunnot ovat irtaantuneet todellisuudesta. Samaan aikaan, kun valtiovarainministeriö kertoo korkomenojen ylittäneen huonoimmatkin ennusteet, esittävät vasemmistopuolueet miljardien menolisäyksiä sinne tänne, Marttinen sanoo.

Hänen mukaansa on päivänselvä fakta, että julkinen talous on ajautumassa nykymenolla haaksirikkoon.

– Andersson ei puolueineen kerta kaikkiaan vaikuta hyväksyvän tosiasioita. Edellytys hallitusyhteistyölle on jaettu tilannekuva, Marttinen sanoo.

Kokoomus ei ole esittänyt leikkauksia eläkkeisiin

Marttisen mukaan Andersson sortuu vääristelyyn väittäessään, että kokoomus leikkaisi eläkkeistä.

– Kritisoida saa ja pitää, jotta puolueiden erot tulevat esiin. Tällaisina aikoina toivoisin kuitenkin erityisesti opetusministeriltä faktoissa pysymistä. Kokoomus ei ole esittänyt leikkauksia eläkkeisiin, Marttinen toteaa.