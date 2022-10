Värvätty valittaa videolla sukkasillaan: Omat sotilaat varastivat kaiken

Sosiaalisessa mediassa leviää lukuisia videoita liikekannallepanossa värvättyjen venäläisten sotilaiden surkeista olosuhteista.

Jutun alta löytyvällä uudella videolla sotilas kävelee ulkona telttaleirissä ilman kenkiä.

– Minulla ei ole tenniskenkiä eikä maihareita. Näin minä täällä kävelen tällä hetkellä, mies kuvaa jalkojaan.

Seuraavaksi sotilas siirtyy videolla sisälle isoon telttaan. Miehen mukaan heille on annettu vain yksi pieni kamina lämmitystä varten.

– Siitä ei ole ollut mitään apua, kylmissään oleva mies sanoo käheällä äänellä.

– Puolet miehistä on sairastunut flunssaan, hän jatkaa.

Videolla esiintyvä mies kertoo, että omat sotilaat ovat varastaneet kaiken. Jopa patjat ovat hävinneet.

– Koska täällä ei ole muuta keinoa selvityä. Jos astut ulos teltasta, jopa kamina viedään, puhumattakaan omasta omaisuudestasi. Minulla ei ole enää tenniskenkiäni ja rahojani.

Meanwhile in Russia: take a look at the way the newly-mobilized recruits are being treated. An unnamed man complains that his shoes, his money and his mattress got stolen. He says, that's just the way it is. Everyone got sick, because they are barely heating the tents. Grim. pic.twitter.com/z52jjgXCGn

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 16, 2022