Varoitus Venäjästä – vain nämä takaisivat kestävän rauhan

Donald Trumpin isännöimä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaaminen Valkoisessa talossa oli Britannian entisen Kiovan suurlähettilään Judith Gough’n mukaan erittäin poikkeuksellinen.

– Huippukokouksissa syntyy erimielisyyksiä – suljettujen ovien takana. On kuitenkin hyvin epätavallista, että erimielisyydet ilmenevät näin dramaattisesti kameroiden edessä. Se, mitä nähtiin, oli yhtä lailla kulttuurien ja persoonallisuuksien kuin sisällön yhteentörmäys, Gough kirjoittaa Chatham House -ajatushautomon julkaisemassa analyysissa.

– Jotkut kommentaattorit ovat arvostelleet Zelenskyiä hänen tinkimättömästä esiintymisestään lehdistötilaisuudessa, mutta ukrainalaiset ovat yhdistäneet rivinsä sota-ajan johtajansa taakse. Zelenskyin suosio Ukrainassa on noussut. Kuten omasta Ukrainassa viettämästäni ajasta tiedän, mikään ei yhdistä maata niin paljon kuin hyökkäys heidän omiaan vastaan, Gough toteaa.

Yhdysvallat ja Ukraina eivät liene olleet kauempana toisistaan sen jälkeen, kun Venäjä anasti vuonna 2014 Krimin. Silti niitä yhdistää nytkin yksi tärkeä asia: molemmat maat haluavat rauhaa mahdollisimman pian. Tämä on hänen mukaansa jotain, minkä varaan voidaan rakentaa.

– Vaikka kaikki haluavat välitöntä tulitaukoa ja rauhansopimusta, ukrainalaiset pelkäävät, että se tapahtuu heidän pitkän aikavälin rauhansa ja turvallisuutensa kustannuksella. Heillä on hyvä syy pelätä, sillä Venäjä on rikkonut aiempia tulitaukosopimuksia useaan otteeseen, eivätkä vuosien 2014 ja 2015 Minskin sopimukset onnistuneet estämään 24. helmikuuta 2022 tapahtunutta täysimittaista hyökkäystä, Gough muistuttaa.

Pelkoon on aihetta sikälikin, että Vladimir Putinin todellinen tavoite on edelleen Ukrainan palauttaminen Venäjän etupiiriin.

– Ukrainan ainoa toivo rauhasta on vahva sopimus, jota tuetaan uskottavilla turvatakuilla ja pitkäaikaisella sitoutumisella Ukrainan puolustukseen, turvallisuuteen ja jälleenrakentamiseen. Kaikki muu todennäköisesti mitätöityisi Minskin sopimusten tavoin jättäen Ukrainan ja Euroopan alttiiksi Venäjän uusille hyökkäyksille, Gough painottaa.

Euroopan antaman aseavun lisääminen yhdistettynä Ukrainan omaan luovuuteen ja taistelukokemukseen voisi hänen mukaansa varmistaa Zelenskyille vahvan neuvotteluaseman.

– Ajatus ”Euroopan puolustuspankista” on oikea tapa edetä, samoin kuin Saksan todennäköisen uuden hallituskoalition sopimus puolustusmenojen huomattavasta lisäämisestä, hän sanoo.

Lontoon sunnuntainen huippukokous antoi hänen mielestään tärkeän signaalin Euroopan päättäväisyydestä, kun osallistujat kykenivät sopimaan Ukrainan puolustuskyvyn vahvistamisesta ja liittouman kokoamisesta Ukrainan tueksi.

– Tällainen vauhti on myönteistä, ja sitä on ylläpidettävä ja kehitettävä tulevina viikkoina. Kanadan ja Turkin osallistuminen huippukokoukseen oli lisäksi tärkeä viesti siitä, että Ukrainan kohtalolla on merkitystä myös Euroopan rajojen ulkopuolella, hän toteaa.

Judith Gough on toiminut suurlähettiläänä Tukholmassa 2019–24, Kiovassa 2015–19 ja Tbilisissä 2010–13 sekä Britannian ulkoministeriön Itä-Euroopan osaston päällikkönä 2013–2014.