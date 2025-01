Varoitus uudesta huijauksesta, tulee pankin oikeasta osoitteesta

Suomen Telemarkkinointiliitto varoittaa erittäin uskottavista huijausviesteistä, joita on lähetetty Aktian nimissä. Viestit hyödyntävät oikea lähettäjäosoitetta ja lisäävät näin uhrien luottamusta.

Myös Aktia ilmoittaa huijausviesteistä etusivullaan.

Viesti sisältää tekstin: ”Tämä on viimeinen muistutus siitä, että olet saanut uuden viestin postilaatikkoosi, joka vaatii huomiotasi.” Tekstin alla on linkki, joka muka vie postilaatikkoon, mutta se on todellisuudessa tietojenkalasteluyritys. Linkkiä ei siis missään nimessä tule klikata.

Viestit tulevat Aktian oikeasta viestintäosoittesta viestinta[at]aktia.fi. Tämä tarkoittaa sitä, että viesti tulee samaan ketjuun kuin aiemmat viestit samasta osoitteesta, jos vastaanottajalla on käytössä sähköpostissa viestin ryhmittely. Tämän takia viesti voi siis hämätä jopa tarkkaavaisimpia käyttäjiä. Viestin yhteystiedoissa on myös Aktian oikea vaihdenumero, joka entisestään lisää sen uskottavuutta.

– Oikean viestintäosoitteen käyttäminen tekee huijausviestistä erityisen uskottavan. Kun viesti liittyy samaan ketjuun kuin aidot viestit, vastaanottajan kynnys epäillä sen aitoutta madaltuu huomattavasti. Rikolliset hyödyntävät juuri tätä menetelmää, koska he tietävät sen olevan tehokas tapa saada ihmiset avaamaan linkkejä ja luovuttamaan tietojaan, toteaa Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.

Tällä hetkellä liikkeellä on Isokosken mukaan myös huijauksia muun muassa Netflixin, Autoliiton ja OmaKannan nimissä.

Huijausviestit ovat kehittyneet entistä vaikeammin tunnistettaviksi. Muutamalla ohjeella niiltä voi suojautua:

1. Älä koskaan klikkaa viestin sisältämiä linkkejä, ellet ole täysin varma niiden aitoudesta.

2. Ole erityisen varovainen viestien kanssa, jotka vaativat kiireellisiä toimia.

3. Jos epäilet viestin aitoutta, ota yhteyttä suoraan organisaatioon heidän virallisten kanaviensa kautta.

4. Lataa Kilpi-sovellus, joka estää huijaukset.

Epäilyttävän viestin tai puhelun lähettäjän voi tarkistaa ilmaiseksi Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelu auttaa tunnistamaan huijausyrityksiä.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot. Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja roskapostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa.

Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.