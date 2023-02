Varoitus Ukrainasta: Tilanne on vaikea, Moskova voi yrittää hämäystä

Venäjä saattaa iskeä Donbasin alueen lisäksi hämäyksenä jossakin muuallakin, Ukrainan parlamentin kansallisesta turvallisuudesta puolustuksesta ja tiedustelusta vastaavan valiokunnan sihteeri, kansanedustaja Roman Kostenko sanoo.

– Vihollinen valmistelee hyökkäystä. Taistelut näyttävät, onnistuuko se siinä. Vihollinen on kuitenkin kekseliäs ja sillä on enemmän resursseja kuin meillä, etenkin teknologiapuolella. Se voi olla paikoin vanhempaa [kuin meillä], mutta heillä on ylivoima ampumatarpeissa ja kalustossa, Kostenko toteaa Radio Free Europelle.

Kostenkon mukaan Venäjä tulee todennäköisesti hyökkäämään Itä-Ukrainan niin kutsutulla Donbasin alueella. Mahdollisena ”hämäyksenä” saatetaan kuitenkin iskeä myös Etelä-Ukrainassa tai jopa maan pohjoisosissa.

– Korostan kuitenkin, että tämä nähdään kevään operaatioissa, jotka alkavat helmikuun lopussa. He valmistautuvat ja odottavat kelejä.

Ukrainalaiskansanedustaja toteaa Venäjän hyökkäävän silloin monella suunnalla samaan aikaan.

– Tilanne on oikeasti nyt vaikea. Sanotaan mitä tahansa, vihollinen etenee ja rengas Bahmutin ympärillä kiristyy. Tämä on hyvin hankalaa. Tiedän tulituksen kohdistuvan jo joihinkin pääteistä. Sodanjohto päättää, miten tässä edetään, mutta minun tietojeni mukaan vihollinen painaa täällä päälle.

Roman Kostenko vahvistaa, että Ukrainalla on myös paikoin pulaa ammuksista.

– Tätä sotilaat kertovat itse. En tiedä johtuuko tämä logistiikan vai johtamisen ongelmista, mutta näin se on.

Venäjän mittavaa hyökkäystä on odotettu jo pitkään. Asiantuntijoiden mukaan myös Ukraina valmistautuu operaatioihin, joilla pyritään vapauttamaan lisää miehitettyjä alueita venäläisten hallinnasta. Ukrainan on arvioitu säästelevän joukkojaan tätä varten.

Eturivin sotilasasiantuntija Michael Kofman arvioi hiljattain, että Venäjän hyökkäys tulee mitä todennäköisimmin painottumaan Donbasin alueelle. CNA-tutkimuslaitoksen Venäjä-ohjelmaa johtavan Kofmanin mukaan hyökkäyksestä ei myöskään tule niin mittavaa kuin monet ovat odottaneet. Venäjältä on arvioitu puuttuvan hyökkäystaisteluun reserviläisiä paremmin soveltuvia koulutettuja joukkoja.

Kofman piti myös hyvinkin mahdollisena, että Ukraina luopuu Bahmutista. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa avaisi Venäjälle juurikaan uusia mahdollisuuksia jatkaa hyökkäystä muualle.

Valko-Venäjän suunnalta pohjoisesta tulevasta venäläishyökkäyksestä on varoiteltu jo pitkään. Useimmat asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei Venäjällä ole alueella tarpeeksi tähän soveltuvia joukkoja.

