Varoitus Ukrainan uudesta strategiasta: Tappiosuhde tasoittuu

Ukrainan asevoimien uusi komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi kohtaa ensimmäisen merkittävän haasteensa Donetskin alueella sijaitsevasta Avdijivkasta käytävässä taistelussa. Puolustajien haasteena on pula tykistöammuksista ja osaavasta jalkaäestä.

Kaupungin hallinnalla on strategista merkitystä Kremlille, sillä se sijaitsee vain 20 kilometrin päässä Venäjän miehittämästä Donetskin kaupungista.

Venäjä aloitti alueella laajan hyökkäyksen lokakuussa, joka pysähtyi raskaiden tappioiden seurauksena. Taistelut kiihtyivät jälleen tammikuun lopulla, mutta nyt puolustajien tilanne vaikuttaa tukalammalta. Venäjä on moukaroinut ukrainalaisten asemia tykistöllä ja liitopommeilla.

Uusi komentaja ei ilmeisesti suunnittele taktista vetäytymistä Avdijivkasta. Kaupungin pohjoispuolella sijaitsevalle valtavalle teollisuusalueelle lähetettiin vahvistuksena kokenut 3. rynnäkköprikaati. Se osallistui aiemmin Bahmutin eteläpuolella käytyihin kiivaisiin taisteluihin.

Oleksandr Syrskyi sanoi saksalaiselle ZDF-kanavalle, että Ukraina siirtyy puolustukselliseen strategiaan. Hänen mukaansa toiminnan tavoitteena on uuvuttaa vihollinen ja tuottaa venäläisille niin suuria tappioita kuin mahdollista.

Australialainen kenraali-evp Mick Ryan sanoo Financial Timesille, että Syrskyi joutuu tasapainottelemaan poliittisten vaatimusten ja rajallisten sotilaallisten voimavarojen välillä.

– Tässä tilanteessa on hyvin haastavaa pitää kiinni asemista ja samanaikaisesti säilyttää omaa taisteluvoimaansa, Ryan toteaa.

Analyytikko Henry Schlottman on varoittanut, että tappiosuhde on tasaantunut viime viikkoina Avdijivkassa.

– Lokakuussa ja ehkä joulukuusta tammikuun alkuun oli perusteltua sanoa, että Ukraina aiheutti valtavia tappioita hyökkääville venäläisjoukoille, Schlottman sanoi.

Ukraine's new top commander says its strategy is to wear down the enemy, but at what cost to its own forces when ammo is running short? With @ChristopherJM https://t.co/0EO9AOUuYA via @ft

— Ben Hall (@hallbenjamin) February 15, 2024