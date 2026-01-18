Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjä harkitsee iskuja ydinvoimaloihin

Venäjä suunnittelee iskevänsä Ukrainan kolmeen toiminnassa olevaan ydinvoimalaan kytkettyihin sähköasemiin, sanoo Ukrainan sotilastiedustelupalvelu (HUR) Kyiv Independentin mukaan.

Iskujen tarkoituksena on katkaista ukrainalaisilta lämpö sekä sähkö, sotilastiedustelu varoittaa.

Ukrainalaiset kärsivät jo nyt sähkön- ja lämmönsaannin kanssa, sillä Venäjän iskut ovat tuhonneet maan energiainfrastruktruuria.

Kuukausia jatkuneet iskut ovat johtaneet hallittuihin sähkökatkoihin eri puolilla Ukrainaa. Tällä pyritään estämään sähköverkon ylikuormitus. Kriisin pahentuessa hallitus julisti energiasektorille hätätilan 14. tammikuuta.

Ydinvoimaloiden irrottaminen sähköverkosta syventäisi ongelmaa ja jättäisi ukrainalaiset täysin ilman sähköä ja lämmitystä.

– Venäjä yrittää jatkuvasti irrottaa ydinvoimalamme sähköverkosta, ja se on äärimmäisen vaarallista ydinturvallisuudelle – ei vain Ukrainassa vaan koko Euroopassa, Ukrainan valtion sähköverkkoyhtiö Ukrenergon toimitusjohtaja Vitaliy Zaichenko kommentoi Kyiv Independentille.

Ydinvoimaloiden irrottaminen sähköverkosta voi pahimmillaan aiheuttaa ydinonnettomuuden. Ydinvoimalat tarvitsevat sähköä muun muassa reaktorien jäähdytysjärjestelmiä varten. Mikäli voimala irrotetaan verkosta, turvautuu se tämän jälkeen varavoimana dieselgeneraattoreihin. Jos ne pettävät, ydinonnettomuus voi syntyä tuntien kuluessa.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjän tavoitteena on ”pakottaa Ukraina hyväksymään sille täysin mahdottomat antautumisehdot sodan lopettamiseksi”.

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybihan mukaan Ukraina jakaa tiedustelutietoa mahdollisista iskuista ulkomaisille kumppaneilleen painostaakseen Venäjää.

– Moskova ei tunne rajoja kansanmurhaan tähtäävässä pyrkimyksessään riistää ukrainalaisilta sähkö keskellä hyytävää talvea. On korkea aika, että maailma – mukaan lukien IAEA ja ydinturvallisuutta arvostavat suurvallat – puuttuu asiaan, antaa Moskovalle selvät varoitukset ja pakottaa sen luopumaan näistä vastuuttomista suunnitelmista, Sybiha kirjoittaa X:ssä.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on reagoinut energiainfrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Se aikoo lähettää asiantuntijoitaan arvioimaan kymmentä ydinturvallisuuden kannalta keskeisintä sähköasemaa. Aikataulusta ei kuitenkaan ole vielä tietoa.