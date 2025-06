Varoitus taisteluista: Venäläisjoukkojen eteneminen kiihtyy

Ukrainan onnistuneet iskut Venäjän lentotukikohtia ja Krimin siltaa vastaan ovat viime aikoina saaneet runsaasti julkisuutta.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että venäläisjoukot ovat edenneet poikkeuksellisen nopeaan tahtiin.

Sotatilannetta seuraava suomalainen Blackbird-vapaaehtoisryhmä nostaa havainnon esiin tilannepäivityksessään. Muutos kävi ilmi toukokuussa.

– Venäjän asevoimat kiihdytti huomattavasti etenemistään toukokuussa. Tietojemme perustella venäläiset miehittivät toukokuussa 538 neliökilometriä Ukrainan aluetta eli kaksi kertaa enemmän kuin huhtikuussa, Blackbird kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kuukausittainen etenemistahti oli toiseksi korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2022. Edellinen piikki vallatussa maa-alassa oli viime vuoden joulukuussa, jolloin venäläisjoukot pitivät yllä painetta eri puolilla rintamaa. Ne etenivät Pokrovskin lähellä sekä myös Kurskin alueella, jonne ukrainalaiset olivat iskeneet elokuussa 2024.

Ukrainalaismedioissa viimeaikaisesta tilanteesta ei ole esitetty kovin suurta huolta. Menetetty maa-alue on ollut maaseutuvaltaista ympäristöä Sumyn ja Kurskin alueiden rajalla.

Ukrainalaiset ovat aiheuttaneet venäläisjoukoille kovia tappioita kaikesta etenemisestä, sillä hyökkääjä joutuu vyörymään miinakenttien läpi jatkuvien drooni-iskujen ja tykistötulen alla.

Rintamalinja on yleisesti ottaen pysynyt alkuvuodesta lähtien lähes staattisena. Sumyn alueella ukrainalaiset ovat menettäneet muutamia kyliä, ja varotoimenpiteenä yli 200 asutuskeskusta on evakuoitu. Kremlin arvioidaan koonneen noin 50 000 sotilasta operaatiota varten.

