Varoitus taisteluista: Asetelma voi kääntyä Venäjän eduksi

Venäjän aloitettua helmikuussa avoimen hyökkäyssodan Ukraina on kyennyt puolustamaan menestyksellisesti kansallista olemassaoloaan.

Perinteikäs brittiläinen Royal United Services Institute -ajatushautomo (RUSI) on pyrkinyt tuoreessa raportissaan kartoittamaan, millaista apua puolustajan seuraava askel edellyttää – mitä Ukraina tarvitsee hyökkääjän lyömiseksi.

Ukrainassa tehtyyn kenttätyöhön perustuvassa raportissaan maasodankäynnin asiantuntijat Jack Watling ja Nick Reynolds ovat havainnoineet taistelujen nykyistä dynamiikkaa, Venäjän asevoimien tapaa käyttää voimavarojaan sekä puolustajan tarpeita. Venäjän hybridioperaatioita ja Ukrainan rannikkopuolustusta raportissa ei ole käsitelty.

– Ukrainalla on tahto saavuttaa operatiivinen voitto Venäjän armeijasta. Useat Venäjän vahvuudet ja Ukrainan heikkoudet ovat kuitenkin tällä hetkellä johtamassa uuvuttavaan konfliktiin, joka saattaa pitkittyä ja kääntyä lopulta Venäjän eduksi, tutkijat sanovat.

Venäjän harjoittama elektroninen sodankäynti on heidän mukaansa rajoittanut ukrainalaisjoukkojen edellytyksiä tuhota riittävän ketterästi hyökkääjän tykistöä ja ryhmittyä vastahyökkäyksiin.

Ukraina kärsii tutkijoiden mukaan myös Venäjän risteilyohjusiskuista, ja pula hyvin koulutetusta jalkaväestä ja panssarijoukoista verottaa sen asevoimien kykyä vastata vihollisen toimiin.

Tohtori Watling on RUSIn vanhempi tutkija, joka on työskennellyt muun muassa Irakissa, Malissa ja Ruandassa. Reynoldsin erikoisalaa ovat muun muassa maasodankäynnin simulaatiot.

Ukrainan läntiset kumppanit voisivat Watlingin ja Reynoldsin mielestä halutessaan kääntää vallitsevan dynamiikan sellaiseen asentoon, joka soisi Ukrainalle riittävät edellytykset Venäjän miehittämien alueiden takaisinvaltaukseen.

Siihen ei voida heidän mukaansa päästä toimittamalla lukemattomia erilaisia asejärjestelmiä, joista kukin vaatii oman koulutuksensa, huoltonsa ja logistiikkansa, vaan keskittymällä mahdollisimman kompaktiin kokonaisuuteen.

Ukraina tarvitsee heidän mielestään nyt ennen kaikkea vaaniviin aseisiin liitettäviä etsimiä venäläisten elektronisen sodankäynnin järjestelmien löytämiseksi ja tuhoamiseksi sekä MLRS-raketinheitinjärjestelmiä, jotta hyökkääjän tykistön tarvitsemat ampumatarviketoimitukset kyettäisiin estämään.

Asiantuntijoiden suosituslistalla ovat myös 155 mm:n haupitsit ja ampumatarvikkeet, joilla voitaisiin estää hyökkääjän joukkojen keskityksiä ja tukea omien joukkojen ryhmittymistä operaatioihinsa, suojatut viestiyhteydet, panssarintorjunta- ja ilmatorjuntajärjestelmät sekä liikkeen suojaus tykistöuhan alla.

– Ukrainan on myös välttämätöntä saada laajamittaista koulutusta, joka mahdollistaa uusiin hyökkäyksellisiin operaatioihin kykenevien yksiköiden muodostamisen, sekä esikunta- ja johtajakoulutusta, jolla tuetaan kykyä yhteisoperaatioiden organisointiin, Watling ja Reynolds painottavat.

It concludes by providing recommendations as to what international support should be prioritised for Ukraine. pic.twitter.com/ka9Qge7BMI

— RUSI (@RUSI_org) July 4, 2022