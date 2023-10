Varoitus poliisilta: Huijarit tekeytyvät nyt veroviranomaiseksi

Huijarit ovat lähetelleet ihmisille tekstiviestejä Verohallinnoksi tekeytyneenä, varoittaa Itä-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.

Poliisin mukaan useat henkilöt ovat vastaanottaneet tekstiviestejä lähettäjältä, jonka nimi on vaikuttaa olevan Omavero. Viestissä on ollut mukana linkki verkkosivulle, jonne on kehotettu syöttämään verkkopankkitunnukset.

Mikäli uhri on syöttänyt tunnukset, ovat ne päätyneet rikollisten käsiin. Uhrin pankkitili on tämän jälkeen tyhjennetty.

Poliisi muistuttaakin, että verkkopankkitunnuksia ei koskaan saa syöttää minkäänlaisiin linkkeihin. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, on tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä pankkiin ja kuollettaa pankkitunnukset.

Lisäksi poliisi toivoo, että tapauksista tehtäisiin rikosilmoitus.