Varoitus osakkeista: Alamäki voi jatkua

Ekonomistit ovat varoittaneet korkean inflaation, nousseiden korkojen ja heikentyneen taloudellisen aktiivisuuden viittaavan mahdolliseen uuteen taantumaan.

Arvioissa on ollut silti vaihtelua, sillä esimerkiksi Morgan Stanley -pankin mallinnus antaa 12 kuukauden sisällä alkavalle taantumalle vain noin 30 prosentin todennäköisyyden.

Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden alkuvuosi on ollut heikoin sitten vuoden 1970. Esimerkiksi S&P 500 -indeksi on laskenut vuodenvaihteen jälkeen 19,9 prosenttia. New York Timesin mukaan käänne on koskenut kaikkia aloja energiaa lukuun ottamatta.

– On selvää, että vuoden ensimmäinen puolisko on ollut hirvittävä, Deutsche Bankin tutkimusjohtaja Jim Reid sanoo.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on osaltaan kiihdyttänyt inflaatiota ja nostanut erityisesti ruoan ja energian hintoja. Taustalla vaikuttavat koronapandemian aiheuttamat mittavat ongelmat tuotanto- ja kuljetusketjuissa.

Sijoittajat ovat vetäytyneet myös riskialttiina pidetyiltä kryptovaluutoilta. Bitcoinin arvo on laskenut kuluvan vuoden aikana yli 50 prosenttia.

Monet analyytikot odottavat yritysten toisen neljänneksen tuloskautta, joka on tiedossa muutaman viikon sisällä. On epäselvää, missä vaiheessa osakelaskun todellinen pohja on saavutettu.

– Se on ainoa lopullinen käännekohta. Ei ole selvää, olemmeko nähneet vielä pohjakosketukseen johtavat olosuhteet, Interactive Brokers -yhtiön päästrategi Steve Sosnick sanoo.

Deutsche Bankin Jim Reid pitää epätodennäköisenä, että osakkeet voisivat laskea näin paljon ilman välittömän taantuman uhkaa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osakkeiden arvo laskee yleisesti 35–40 prosenttia verrattuna tammikuun alun huipputasoon. Alamäessä oltaisiin näin ollen vasta suunnilleen puolivälissä.