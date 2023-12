Varoitus Moskovan taktiikasta: Vladimir Putin on ymmärretty aivan väärin

Useat länsimaiset poliitikot ja tutkijat ovat viime viikkoina esittäneet Ukrainan painostamista neuvotteluratkaisuun, jonka puitteissa Venäjä saisi sodassa miehittämänsä alueet pysyvästi hallintaansa.

– Tämä analyysi kuvastaa perustavanlaatuista väärinkäsitystä Venäjän presidentistä ja hänen ajattelutavastaan. Lännen vähäinenkin perääntyminen vain rohkaisisi Vladimir Putinia tehostamaan hyökkäystään Ukrainaa vastaan, toteaa maansa keskeisimpiin ulkopoliittisiin vaikuttajiin lukeutuva saksalaiskansanedustaja Norbert Röttgen Foreign Affairs -lehdessä.

Lännen olisi hänen mukaansa päinvastoin siirryttävä tähänastisesta puolivillaisesta tuestaan täysimittaiseen hyökkäykselliseen strategiaan ja annettava Ukrainalle kaikki tarvittavat aseet, jotta se voi saada yliotteen ja työntää Venäjän joukot pois maaperältään.

Varsinkin Euroopan pitäisi Röttgenin mielestä tehdä enemmän. Olemassa olevista varastoista olisi toimitettava mahdollisimman paljon Ukrainan tarvitsemia asejärjestelmiä ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden tuotantokapasiteettia olisi kasvatettava.

– Eurooppa voi ja sen pitäisi toimittaa paljon enemmän keskipitkän ja pitkän kantaman risteilyohjuksia. Niin Ukraina voisi iskeä Venäjän infrastruktuuriin miehitetyillä alueilla ja suojella sotilaitaan rintamalinjoilla. Euroopan on myös nopeutettava ja laajennettava F-16-hävittäjäkoneiden toimittamista Ukrainalle, jotta se voisi saavuttaa ilmaherruuden. Yhdessä muiden ilmapuolustusjärjestelmien, kuten Patriot- ja Iris-T-ohjusten, lähettämisen kanssa apu loisi Ukrainalle edellytykset painostaa venäläisjoukkoja ja saada yliotteen taistelukentällä, hän sanoo.

Kristillisdemokraatteihin lukeutuva Norbert Röttgen toimi ydinturvallisuudesta vastaavana ministerinä 2009–2012 ja Saksan liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana 2014–2021.

Katastrofaalisen sinisilmäistä

Röttgen arvioi Ukrainan keskittävän nyt operaatioitaan Venäjän armeijan huoltoyhteyksiä ja infrastruktuuria vastaan miehitetyillä alueilla ja Krimillä, jolla on venäläisille erityinen symbolinen merkitys.

– Tähtäämällä Putinin kipukohtiin ja pyrkimällä aiheuttamaan Venäjälle kivuliaita tappioita Mustallamerellä ja Krimillä Ukraina toivoo kääntävänsä yleisen mielipiteen Venäjällä sotaa ja sen johtajaa vastaan, Röttgen sanoo.

– Tällainen muutos kansalaisten asenteissa on edellytys neuvotteluille. Ollakseen valmis keskustelemaan ja tekemään kompromisseja Putinin on ensin oltava kovan paineen alla kotimaassaan. Toinen edellytys on sotilaallinen: Putinin on myös oltava varma siitä, ettei hän voi enää saavuttaa mitään voimakeinoin. Siksi Ukrainan on päästävä yliotteeseen taistelukentällä, hän toteaa.

Ajatus siitä, että rauha voitaisiin saavuttaa vain palaamalla vuoropuheluun Putinin kanssa, on hänen mukaansa vähintäänkin täysin virheellinen, mutta pahimmillaan jopa katastrofaalisen naiivi.

– Ilman Naton muodostamaa pelotetta Putin voisi vapaasti elpyä, ryhmittää joukkonsa ja lopulta hyökätä uudelleen. Ukraina ei olisi ainoa maa, joka olisi vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi, vaan myös muut valtiot, kuten Moldova ja Baltian maat, olisivat jatkuvasti uhattuina. Eurooppa voi estää tämän painajaismaisen skenaarion vain luopumalla illuusioistaan ja sitoutumalla varauksettomasti Ukrainan puolustamiseen.