Varoitus liikenteeseen: Tämän onnettomuuden riski kasvaa jo

Syksyn myötä tiet viilenevät, näkyvyys heikkenee ja yöpakkaset yleistyvät. Vakuutusyhtiö Fennian vahinkotilastojen mukaan tieltä suistumisten määrä lähtee selvään kasvuun jo lokakuussa, vaikka eniten suistumisia sattuu tyypillisesti talvikuukausina joulu–helmikuussa.

Yleisimmät syyt ovat äkilliset keliolosuhteet, liian kova tilannenopeus ja renkaiden heikko pito.

– Tien päällä tarvitaan nyt malttia ja ennakointia. Sääennusteita kannattaa seurata huolellisesti ja vaihtaa talvirenkaat ajoissa, jos sää tai keli niin edellyttää. Samalla on syytä tarkistaa myös renkaiden kunto, muistuttaa Fennian ajoneuvovahinkojen palvelupäällikkö Panu Stromberger tiedotteessa.

Talvikauden liikenneturvallisuus ei riipu ainoastaan renkaista: myös kuljettajan tekemillä valinnoilla on iso merkitys. Ennakointi liikenteessä tarkoittaa riittävää välimatkaa, sopivaa tilannenopeutta ja rauhallista ajamista.

Moni onnettomuus sattuu, kun keli yllättää, näkyvyys on heikko ja matkalla on kiire. Oma ajotyyli ja aikataulutus kannattaakin alkaa mukauttaa hyvissä ajoin tulevaan talveen.

– Jos auto ei ehdi pysähtyä ajoissa, vaarassa eivät ole vain kuljettaja ja matkustajat, vaan myös muut tienkäyttäjät, kuten suojatiellä liikkuvat jalankulkijat. Kun keli muuttuu, on parempi hidastaa vauhtia kuin lisätä riskejä, Stromberger sanoo.

Stromberger muistuttaa myös autojen ajovalojen merkityksestä. Ajovalojen automatiikka toimii ympäröivän valoisuuden perusteella, eikä välttämättä havaitse sateen tai sumun heikentämää näkyvyyttä.

– Seurauksena päiväajovalot voivat palaa ilman takavaloja, jolloin huonolla kelillä auto saattaa olla takaa huonosti havaittava. Siksi ajokelin heiketessä on syytä kytkeä varsinaiset ajovalot itse, vaikka kytkin olisi automaattiasennossa. Auton ohjekirjaan kannattaa tutustua ja selvittää oman auton valojen toiminta, Stromberger kertoo.

Vaihda talvirenkaat sään ja kelin mukaan

Tieliikennelain mukaan talvirenkaita tulee käyttää marraskuusta maaliskuuhun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Käytännössä talvirenkaat voi olla syytä vaihtaa jo aikaisemmin, jos keli sitä edellyttää.

Talvirenkaiden urasyvyyden tulee olla vähintään kolme millimetriä ja kesärenkaiden 1,6 millimetriä, mutta käytännössä pito alkaa heiketä renkaista jo aiemmin. Renkaiden kunnolla on merkittävä vaikutus siihen, miten auto käyttäytyy esimerkiksi sateella tai jäällä. Stromberger muistuttaa, että renkaiden pito tiellä riippuu renkaan pääurien syvyydestä.

– Jos urat ovat liian matalat ja tiellä on vettä tai loskaa, voi rengas nousta vesikerroksen päälle. Renkaista häviää pito eikä autoa voi enää ohjata, eli auto joutuu vesiliirtoon.

– Moni vaaratilanne johtuu siitä, että autoissa on vielä kesärenkaat, vaikka sää on muuttunut huonompaan suuntaan. Toisaalta myös renkaiden huono kunto lisää onnettomuusriskiä. Auton renkaan kosketuspinta-ala tienpintaan on vain kämmenen kokoinen ja kun rengas kuluu, tämä ala vähenee entisestään. Samalla heikkenee myös auton hallinta, sanoo Stromberger.

Tarkista renkaiden kunto säännöllisesti

Renkaiden ominaisuudet alkavat heikentyä viiden vuoden jälkeen, vaikka kulutuspintaa vielä olisi, sillä renkaan kumiseos alkaa ikääntyessään kovettua ja menettää joustavuuttaan. Ajan ja olosuhteiden, kuten UV-säteilyn, lämpötilavaihteluiden ja ilmankosteuden vaikutuksesta vanhentunut rengas muuttuu liukkaammaksi, ja voi pahimmillaan jopa murentua.

Esimerkiksi rengasliikkeessä renkaiden kunto voidaan tarkistaa helposti vaihdon yhteydessä.

– Kuluneilla renkailla pitoa on vähemmän, ja riski joutua vesiliirtoon tai luisuun kasvaa. Myös jarrutusmatkat pitenevät, etenkin jos ajonopeus on liian suuri suhteessa keliin, Stromberger sanoo.