Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Liikennettä Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Varoitus liikenteeseen: Huono ajokeli voi yllättää perjantaina

  • Julkaistu 16.10.2025 | 13:26
  • Päivitetty 16.10.2025 | 13:26
  • Liikenne, Sää
Tienpinnat voivat olla liukkaita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ajokeli voi olla perjantaina huono suuressa osassa maata, Ilmatieteen laitos varoittaa.

– Ensi yönä tienpinnat painuvat pakkaselle monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa selkeällä säällä, ja paikoin on odotettavissa kuuraa, Ilmatieteen laitos varoittaa viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen laitos on jakanut varoituskartan. Kartta on nähtävissä tämän linkin takaa. Varoitus huonosta ajokelistä on annettu laajaan osaan maata, maan pohjoisosia lukuun ottamatta.

– Samankaltainen tilanne on odotettavissa myös lauantaiyönä, jolloin kuuraa saattaa esiintyä vielä laajemmin, Ilmatieteen laitos kertoo.

Yyöpakkasten lisäksi tulevina päivinä voi olla tiedossa myös lumisateita ainakin maan pohjoisosissa. Ensilumi mitattiin Kilpisjärvellä torstaina.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)