Varoitus liikenteeseen: Huono ajokeli voi yllättää perjantaina

Ajokeli voi olla perjantaina huono suuressa osassa maata, Ilmatieteen laitos varoittaa.
– Ensi yönä tienpinnat painuvat pakkaselle monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa selkeällä säällä, ja paikoin on odotettavissa kuuraa, Ilmatieteen laitos varoittaa viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen laitos on jakanut varoituskartan. Kartta on nähtävissä tämän linkin takaa. Varoitus huonosta ajokelistä on annettu laajaan osaan maata, maan pohjoisosia lukuun ottamatta.
– Samankaltainen tilanne on odotettavissa myös lauantaiyönä, jolloin kuuraa saattaa esiintyä vielä laajemmin, Ilmatieteen laitos kertoo.
Yyöpakkasten lisäksi tulevina päivinä voi olla tiedossa myös lumisateita ainakin maan pohjoisosissa. Ensilumi mitattiin Kilpisjärvellä torstaina.