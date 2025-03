Varoitus koukkauksesta, hyökkääjä rynnäköi 40 moottoripyörällä selustaan

Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitseva Pokrovskin kaupunki on yksi rajuimmin taistelluista rintamalohkoista.

Sekä Venäjän että Ukrainan joukot ovat hiljattain edenneet Pokrovskin suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän joukot hyökkäsivät äskettäin 40 moottoripyörällä Pokrovskin lounaispuolella. Maastossa on paljon avoimia alueita, joilla Venäjän joukot voivat hyökätä moottoripyörillä ja muilla kevyillä ajoneuvoilla, raportoi Ukrainan Khortytsia-ryhmän tiedottaja, eversti Viktor Trehubov.

Hänen mukaansa Venäjän joukot yrittävät saada jalansijaa ukrainalaisten selustassa ja käyttävät moottoripyöriä sekä kevyitä ajoneuvoja jalkaväen kuljettamiseen ja etenemiseen pioneerien asentamien pienten esteiden läpi pyrkien samalla välttelemään ukrainalaisten droneja.

Venäjän joukkojen kalustopulan kerrotaan johtaneen siihen, että hyökkääjä turvautuu operaatioissaan muun muassa golfautojen kaltaisiin kevytajoneuvoihin, moottoripyöriin ja jopa sähköscootteihin.

Trehubovin mukaan venäläiset käyttävät valokuitudroneja ja lisäävät omasuojatoimenpiteitä, kuten droneverkkoja. Hyökkääjä käyttää myös yhä enemmän kalastusveneitä ylittääkseen vesistöjä.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot käyttävät paljon valokuitudroneja. Räjähdedronet on varustettu kranaatin lisäksi rullalla, joka pudottaa laitteen kulkiessa erittäin ohutta valokuitukaapelia sen perään. Kaapelilla ohjattavan lennokin nopeus ja lentokorkeus ovat rajallisia, mutta ne ovat immuuneja elektroniselle häirinnälle.

Ukrainan dronet vaikeuttavat Venäjän joukkojen logistiikkaa Pokrovskin suunnalla, vaikka hyökkääjällä on käytössään elektronisen sodankäynnin kyvykkyyksiä.

Venäläisten ajoneuvologistiikka on käytännössä romahtanut Ukrainan etulinjan alueilla. Tarvikkeiden kuljettaminen ja haavoittuneiden evakuointi tapahtuu nyt suurelta osin jalan tai jopa aaseilla.

Venäläisten sanotaan kuitenkin hyödyntävän sumuisia sääolosuhteita edetäkseen Pkrovskin alueella, koska Ukrainan dronet eivät voi toimia tehokkaasti tällaisissa olosuhteissa.

