Varoitus Kiinan tukemista hakkeriryhmistä – raportissa mukana myös Supo

Joukko länsimaisia turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisia on laatinut Kiinan valtion tukemien hakkeriryhmien laajamittaisesta valkoilutoiminnasta varoittavan kyberturvallisuusraportin. Suomesta raportin tekemiseen on osallistunut Suojelupoliisi.

Raportin mukaan hakkeriryhmien hyökkäykset kohdistuvat erityisesti teleoperaattoreiden runkoverkkoihin ja reitittimiin, mutta myös muihin kriittisiin kohteisiin, kuten hallinto-, liikenne- ja puolustusverkkoihin. Hyökkääjät pyrkivät muokkaamaan laitteita ja luomaan niihin pysyvän pääsyn, jonka avulla he voivat liikkua huomaamatta eri verkkojen välillä.

Yhteinen kyberturvallisuusvaroitus sisältää havaintoja useista kansainvälisistä tutkinnoista, sekä ohjeita organisaatioille haitallisen toiminnan havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Viranomaiset korostavat, että Kiinan tukemien hakkeriryhmien toiminta on maailmanlaajuinen uhka ja vaatii aktiivisia vastatoimia.

Europarlamentaarikko Pekka Toveri nostaa julkaisun esiin viestipalvelu X:ssä. Hän on linkittänyt asiakirjan päivitykseensä ja herättelee keskustelua aiheesta.

– Länsimaiset siviilitiedustelupalvelut, SUPO mukaan lukien, laatineet varsin mielenkiintoisen dokumentin Kiinan toimista verkossa, Toveri kirjoittaa.