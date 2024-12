Varoitus ISIS-painajaisesta: Syyrian vankiloiden 50000 jihadistia saattavat vapautua

Vaikutusvaltainen republikaanisenaattori Lindsey Graham soittaa hälytyskelloja Syyrian ISIS-vankiloiden tilanteesta.

– Meidän on varmistettava, ettei pääasiassa kurdijoukkojen valvomia noin 50 000 ISIS-vankia vapauteta, Graham kirjoittaa X:ssä.

Hänen mielestään kurdien ei saa antaa joutua Turkin tai Syyriassa vallan kaapanneiden ”radikaali-islamistien” uhkailun kohteeksi.

– Turkilla on oikeutetut huolensa Kollis-Syyriassa asuvista eri ryhmistä. Mutta jos Turkin ja Syyrian demokraattisten voimien (SDF) välille syttyy konflikti tai jos Turkki hyökkää kurdijoukkojen kimppuun, käynnistyy ISIS-vankilapako, joka olisi painajainen Amerikalle, Lindsey Graham varoittaa.

Senaattorin mukaan tuhansia eurooppalaisia ja amerikkalaisia sai surmansa Syyriaan juurensa juontaneissa terrorijuonissa, kun jihadistijärjestö oli viimeksi vallassa.

– ISIS:n uusi tulemin loisi myös kaaosta koko alueelle, mikä taas johtaisi meillä korkeampiin polttoaineen hintoihin.

Turkki ansaitsee Lindsey Grahamin mukaan demilitarisoidun puskurivyöhykkeen Koillis-Syyriaan. Jos Turkki kuitenkin ryhtyy sotatoimiin Syyrian kurdijoukkoja vastaan, vaarantaa se Grahamin mielestä ”dramaattisesti” Yhdysvaltain intressejä alueella. Senaattori sanoo olevansa valmis laatimaan pakotteita Turkille tällaisen varalle.

