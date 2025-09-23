Verkkouutiset

Ruotsin ilmavoimien julkaisema kuva Viron ilmatilaa loukanneesta Venäjän MiG-31-hävittäjästä. / AFP / LEHTIKUVA / FORSVARSMAKTEN

Varoitus Viron välikohtauksesta: Kreml näkee reaktion heikkoutena

  • Julkaistu 23.09.2025 | 15:50
  • Päivitetty 23.09.2025 | 16:26
  • Nato, Venäjä
Lentäjät voivat puolustaa itseään, mutta muissa tilanteissa tulenkäyttö vaatisi korkeamman tason hyväksyntää.
Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho arvioi puolustusliitto Naton torjuneen hallitusti venäläiset MiG-31-hävittäjät Virossa.

Kolme hävittäjää loukkasi maan ilmatilaa perjantaiaamuna noin 12 minuutin ajan. Vastaavia tapauksia on ollut kuluvan vuoden aikana ainakin viisi kappaletta. MiG-koneita vastaan hälytettiin Italian F-35-häivehävittäjiä sekä ruotsalaisia ja suomalaisia koneita. Ainakin yhden MiGin aseistuksena oli hypersooninen Kinzhal-ohjus.

– Juuri tällaisilla lennoilla Moskova testaa rajoja: se mittaa Naton reaktioaikaa ja kerää tietoa tutkajärjestelmistä. Tapahtuma seuraa mallia, jota venäläiset ovat edellisillä Naton ilmatilaan tunkeutumiskerroillaan noudattaneet. Venäjän puolustusministeriö totuttuun tapaansa kiisti loukkauksen, Harri Ohra-aho kirjoittaa Keskisuomalaisen näkökulmassaan.

Evp-kenraali toteaa monien pohtineen, miksei koneita ammuttu alas. Hänen mukaansa tälle ei ollut tarvetta, sillä Naton toimintamalli Baltiassa perustuu porrastettuun reagointiin. Se koostuu tunnistuksesta, hallitusta torjunnasta ja diplomatian tukemisesta eikä turhasta eskalaatiosta.

– Käytännön ketju alkaa havainnosta. Sotilastiedustelu, Naton tutkat, AWACS-koneet ja yhteistoiminta siviili-ilmailun kanssa paljastavat kohteen, joka saapuu lähelle tai ylittää rajan. Jos transponderi on kiinni, lentosuunnitelmaa ei ole ja käyttäytyminen herättää kysymyksiä, CAOC (yhdistetty ilmaoperaatiokeskus) määrää valmiushävittäjät ilmaan. Nämä nousevat minuuteissa, Ohra-aho sanoo.

Hänen mukaansa aseellisen voiman käyttö olisi vasta viimeinen keino, joka edellyttää vihamielisen teon tai selvän uhan havaitsemista sekä poliittisen päätöksen.

– Pilotit voivat toki puolustaa itseään, jos heitä vastaan hyökätään, mutta muuten tulenkäyttö vaatii korkeamman tason hyväksynnän. Tämä on ratkaisevaa, koska yksittäinen ohjus Itämeren yllä voisi sysätä koko liittokunnan ja Venäjän konfliktiin, Harri Ohra-aho toteaa.

Europarlamentaarikko (kok./EPP) ja evp. kenraalimajuri Pekka Toveri sanoo Ohra-ahon selittävän hyvin Naton käytännön toimintaa. Hänen mukaansa ongelmana on, että toimintamalli on suunniteltu monilla tavoin toisenlaiseen maailmaan.

– Kun me ylpeilemme ettemme eskaloi, Venäjä näkee sen heikkoutena ja mahdollisuutena heikentää Naton yhtenäisyyttä ja uskottavuutta, Pekka Toveri varoittaa.

Uusimmat
