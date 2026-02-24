Varo näitä viestejä – uudet huijaukset leviävät

Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokantaan on viime aikoina ilmoitettu runsaasti huijausviesteistä, joissa hyödynnetään viranomaisbrändejä.

Yksi yleisimmistä teemoista on Suomi.fi-palvelun nimissä tehdyt huijaukset, johon on liitetty Verohallinnon nimi. Viestissä vastaanottajaa lähestytään muodollisesti:

“Uusi virallinen viesti odottaa käsittelyä. Arvoisa asiakas, Teille on toimitettu uusi virallinen viesti Verohallinnolta. Viesti on luettavissa Suomi.fi-palvelussa. Pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan sen sisältöön mahdollisimman pian.”

Lopuksi kehotetaan siirtymään linkistä tarkastelemaan viestiä. Linkki ei kuitenkaan johda viralliseen palveluun, vaan sivustolle, jossa pyritään kalastelemaan henkilökohtaisia tietoja.

Toinen viime viikkojen erityisen aktiivinen huijaus tehdään S-Pankin nimissä. Huijausviestissä vedotaan palvelun jatkuvuuteen:

“S-mobiili-palvelusi voimassaolo on päättymässä pian. Jotta verkkopalveluiden käyttösi jatkuisi sujuvasti, suosittelemme tarkistamaan S-mobiilin voimassaolon ja uusimaan sen tarvittaessa hyvissä ajoin.”

Viestissä oleva “Aktivoi uudelleen nyt”-linkki ohjaa väärennetylle kirjautumissivulle. Kilpi-sovelluksen tietokannassa tällaisia viestejä on raportoitu lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon.

Myös Kelan nimissä lähetetyt huijausviestit toistuvat Kilpi-sovelluksen havainnoissa. Sisällöt vaihtelevat etuuksiin, maksuihin tai asiakirjoihin liittyvistä ilmoituksista kiireellisiin tarkastuspyyntöihin. Yhteistä niille on linkki, jonka kautta pyydetään kirjautumaan tai päivittämään tietoja.

Huijausviestien rinnalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut jatkuvat edelleen vilkkaina. Soittoja on kerrottu viime aikoina muun muassa Saksasta (+49), Puolasta (+48), Norjasta (+47), Italiasta (+39), Kroatiasta (+385), Sloveniasta (+386), Latviasta (+371), Virosta (+372), Portugalista (+351), Espanjasta (+34), Kreikasta (+30), Yhdysvalloista (+1), Ruotsista (+46), Isosta-Britanniasta (+44) ja Tanskasta (+45).

Arkea kuormittaa huijausten lisäksi tällä hetkellä erityisesti tekstiviestillä lähetettävä online-pelien ja kasinoiden mainonta. Myös erilaiset lainatarjoukset sekä kotimainen puhelinmyynti korostuvat käyttäjien tekemissä ilmoituksissa.

– Kilpi-sovelluksen kautta saamme päivittäin ajantasaista tietoa siitä, millaiset huijaukset ja häiritsevät yhteydenotot ovat liikkeellä. Näemme nopeasti, kun tietty teema tai huijausviesti alkaa levitä laajasti. Tämän avulla voimme tiedottaa ilmiöistä ajoissa, Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski toteaa tiedotteessa.