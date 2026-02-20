Pankin nimissä leviää huijaus, yksi virhe voi tyhjentää tilin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa S-pankin nimissä leviävistä huijausviesteistä. Viestien tarkoituksena on kalastella ihmisten pankkitunnuksia.
Viestissä väitetään, että vastaanottaja on saanut tililleen hyvitysmaksun. Jotta asiakas saisi maksun itselleen, hänen tulee klikata linkkiä maksun vahvistamiseksi.
Viestissä kuluttajaa kehotetaan vahvistamaan maksu 24 tunnin kuluessa. Mikäli vahvistusta ei tehdä, viestin mukaan asiakas ei tule saamaan hyvitystä.
Todellisuudessa linkki ohjautuu rikollisten huijaussivustolle, jonka tarkoituksena on kalastella ihmisten pankkitunnustietoja. Kyse on tyypillisestä verkkohuijauksesta, joka voi pahimmillaan johtaa pankkitilien tyhjenemiseen.
Mikäli olet saanut kyseisen viestin, siihen ei pidä vastata eikä viestissä olevaa linkkiä pidä klikata. Älä missään tilanteessa syötä pankkitunnuksiasi sivustolle.
Kuvakaappaus huijausviestistä on nähtävillä alla.