Varjolaivaston käyttämä vakuutusyhtiö onkin laaja huijaus

Ghanalaisen vakuutusvirkailijan tarkkaavaisuus johti venäläisten perustaman valevakuutusyhtiön kärähtämiseen. Virkailija otti yhteyttä Norjan finanssivalvontaan etsittyään asiakkaalleen kumppania ja liitti saamansa norjalaisyrityksen asiakirjan yhteydenottoonsa. Finanssivalvonta huomasi pian, että vuodelle 2016 päivätty finanssivalvonnan tekemäksi väitetty asiakirja yhtiön luvista oli väärennös. Sen allekirjoittaja ei ollut koskaan työskennellyt Norjan finanssivalvonnassa ja asiakirjassa viitattiin olemattomiin lakipykäliin.

Asiasta kertovat tanskalainen Danwatch ja Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Päällisin puolin Ro Marine AS vaikuttaa vakuutusyhtiöltä, joka myöntää lakisääteisiä todistuksia öljy- ja kauppa-aluksille. Todellisuudessa yhtiö on kuitenkin kuori, jolla ei ole toimintaa, tilinpäätöstä eikä työntekijöitä – paitsi bulgarialainen hallituksen jäsen ja venäläinen omistaja nimeltä Andrei Mochalin. Kyseessä on 41-vuotias venäläinen liikemies, joka on työskennellyt useita vuosia vakuutusalalla Norjassa, mutta asuu nykyään Pietarissa.

Ro Marine on kuitenkin myöntänyt satoja todistuksia ja papereita lukuisille suurille öljyaluksille, joista monet kuuluvat Venäjän varjolaivastoon. Asiantuntijoiden mukaan yhtiö heikentää koko kansainvälistä järjestelmää öljykatastrofien ehkäisemiseksi.

Pahimmassa tapauksessa jonkin öljyaluksen onnettomuus voisi johtaa ympäristökatastrofiin, ja vakuutuspetoksen vuoksi Itämeren maat eivät voisi tehdä korvausvaatimusta vakuutusyhtiölle – eikä kukaan korvaisi mitään.

Merioikeuden professori Kristina Siig Etelä-Tanskan yliopistosta kutsui paljastuksia erittäin vakaviksi.

– En ole koskaan ennen nähnyt, että se olisi todistettu näin järjestelmällisesti. Yksittäistapauksia on ollut, mutta ei tässä mittakaavassa eikä näin järjestelmällisesti. Se on pöyristyttävää. Se horjuttaa järjestelmää täysin, Kristina Siig sanoi Danwatchille.

Itämeren maat ovat kiristäneet asiakirjojen tarkastuksia viime kuukausina juuri varjolaivaston toiminnan ja sen huonokuntoisten alusten vuoksi. Varjolaivaston alukset ovat jo rikkoneet vedenalaisia kaapeleita, ja niiden kuljettaman öljyn vuoksi huoli ympäristöriskeistä on vakava.

Danwatch ja NRK käyttävät esimerkkinä Ro Marinen asiakirjoilla varustettua öljytankkeri Achillesta, joka lähti keskiviikkona 12. maaliskuuta venäläisestä Primorskin öljysatamasta Pietarin läheltä ja suuntasi Itämerelle. Lastina sillä oli 100 000 tonnia öljyä.

Viranomaiset tarkastivat Achillesin asiakirjat, mutta eivät havainneet mitään ennen kuin Danwatch ja NRK ottivat yhteyttä. Suomen liikennevirasto Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen sanoi Danwatchille, että heillä ei ole ollut resursseja perehtyä Ro Marineen tarkemmin.

– Kontrolloimme kaikkia niitä aluksia joita voimme, mutta emme voi pakottaa niitä tekemään enemmän juuri nyt. Meillä ei ole resursseja. Mutta tarkastelemme mahdollisuuksia tehdä enemmän aluksia tarkastaessamme, Sonninen sanoi.

Ro Marine on lisännyt verkkosivuilleen uuden varjolaivaston aluksen viimeksi 23. maaliskuuta. Sen verkkosivuillaan antama käyntiosoite on väärä, ja ulkoasun on luonut venäläinen design-toimisto. Viime viikolla Norjan poliisi suoritti etsintöjä ja on käynnistänyt esitutkinnan, jossa on neljä epäiltyä. Ro Marinen johtaja Andrei Moschalin, bulgarialainen hallituksen jäsen ja kaksi Ro Marinen liikekumppania.